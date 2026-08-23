۲۸ پروژه آموزشی در تاکستان در مسیر اجرا و تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان با تبریک آغاز ماه ربیع‌الاول و هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر است.

وی با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر افزود: پیروزی و موفقیت‌های به دست آمده در سایه اتحاد و همدلی مردم، نیروهای مسلح، دولت و ملت حاصل شده است و باید برای حفظ این دستاوردها، وحدت و انسجام موجود را تقویت کنیم.

فرماندار تاکستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف در جامعه عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و همدلی هستیم و خوشبختانه در استان قزوین و شهرستان تاکستان نیز این همدلی با محوریت امام جمعه و همراهی اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

۲۸ پروژه آموزشی در تاکستان

سلمانی با اشاره به موضوع عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از محورهای مورد تأکید دولت گفت: در شهرستان تاکستان ۲۸ پروژه آموزشی قدیم و جدید در دستور کار قرار دارد که دو پروژه در شهر تاکستان افتتاح شده و سایر پروژه‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان در حال اجرا و تکمیل است.

وی ادامه داد: بخشی از این پروژه‌ها با مشارکت خیران در حال انجام است و برای اجرای تعدادی دیگر نیز مذاکرات و رایزنی با خیران و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین انجام شده و در آینده نزدیک تفاهم‌نامه‌های مربوط به آنها به امضا خواهد رسید.

فرماندار تاکستان استفاده از ظرفیت خیران و بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ضروری دانست و افزود: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت استفاده شود.

افتتاح بیش از ۶۰ پروژه در هفته دولت

سلمانی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان تاکستان گفت: به همت رؤسای ادارات، بخشداران و شهرداران، بیش از ۶۰ پروژه در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، آموزشی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲.۵ همت در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: در این ایام همچنین پروژه‌های مهمی در حوزه صنعت به بهره‌برداری خواهد رسید و دو واحد صنعتی بزرگ در شهرک صنعتی خرمدشت افتتاح می‌شود که زمینه اشتغال چند صد نفر را فراهم خواهد کرد.

فرماندار تاکستان همچنین از کلنگ‌زنی یکی از پروژه‌های مهم شهرستان با حضور یکی از وزرای دولت خبر داد.

اجرای برنامه «پروژه مهر» و حضور مدیران در مدارس

سلمانی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: برنامه «پروژه مهر» و بازگشایی مدارس باید با جدیت دنبال شود و حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مدارس در روز بازگشایی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده، مسئولان ادارات در روز بازگشایی مدارس در کنار مدیران آموزش و پرورش حضور خواهند داشت تا روند آغاز سال تحصیلی با آمادگی بیشتری انجام شود.

فرماندار تاکستان با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز باید همکاری و همراهی مناسبی با مجموعه سپاه و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد.

هوشمندسازی مدارس با استفاده از ظرفیت خیران

سلمانی هوشمندسازی مدارس را یکی دیگر از موضوعات مهم آموزش و پرورش دانست و گفت: هوشمندسازی مدارس از الزامات برنامه هفتم توسعه است و باید در دستور کار شهرستان قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح نیازمند اعتبار قابل توجهی است، باید از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی نیز برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس استفاده شود.

فرماندار تاکستان همچنین بر اهمیت توجه همزمان به «تعلیم» و «تربیت» تأکید کرد و گفت: این دو موضوع باید در کنار یکدیگر رشد و توسعه پیدا کنند و نظارت دقیق بر عملکرد معلمان و مدیران مدارس نیز ضروری است.

توجه به دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌درآمد

سلمانی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود بر ضرورت حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشند تا مشکلات اقتصادی خانواده‌ها مانع تحصیل و رشد دانش‌آموزان نشود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به استحکام بنا و ایمنی فضاهای آموزشی تأکید کرد و افزود: در کنار اعتبارات دولتی باید از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به فرهنگیان و توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش استفاده شود.

استفاده از ظرفیت املاک برای درآمد پایدار آموزش و پرورش

فرماندار تاکستان با اشاره به موضوع املاک و فضاهای تجاری آموزش و پرورش اظهار کرد: با تعامل شهرداری، موضوع اخذ مجوزها و مجوز کمیسیون ماده ۵ باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: استفاده مناسب از ظرفیت‌های تجاری و املاک آموزش و پرورش می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای این مجموعه کمک کرده و زمینه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی را فراهم کند.

تاکستان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده

سلمانی همچنین با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان تاکستان گفت: تاکستان یکی از ۶۶ شهرستان منتخب کشور برای اجرای این طرح به‌صورت پایلوت است و تمام تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که این طرح با موفقیت اجرا شود.

وی هدف از اجرای طرح پزشک خانواده را کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و ارتقای سلامت شهروندان عنوان کرد و افزود: شورای آموزش و پرورش نیز باید در این زمینه همکاری لازم را با شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته باشد.

فرماندار تاکستان در پایان با اشاره به پروژه مدرسه شهید بازیار در شهر تاکستان گفت: برای اجرای این پروژه نیز اعتباری در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم پروژه‌های آموزشی شهر تاکستان هرچه سریع‌تر تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.