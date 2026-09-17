توقیف کامیونت حامل ۲۴۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس ایستگاه شهید فرجی شهرستان میانه حین کنترل خودروهای عبوری در محور خروجی شهرستان، به یک دستگاه کامیونت حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده را کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز و مدارک قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط بوده و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: خودرو توقیف و محموله مکشوفه جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل شد.

سرهنگ رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرمجاز کالا و اقلام خارج از شبکه توزیع برخورد قانونی می‌کند و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.