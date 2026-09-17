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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

توقیف کامیونت حامل ۲۴۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در میانه

توقیف کامیونت حامل ۲۴۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در میانه

میانه- فرمانده انتظامی میانه از توقیف یک دستگاه کامیونت حامل ۲ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوزهای قانونی، در حین خروج از شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس ایستگاه شهید فرجی شهرستان میانه حین کنترل خودروهای عبوری در محور خروجی شهرستان، به یک دستگاه کامیونت حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده را کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز و مدارک قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط بوده و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: خودرو توقیف و محموله مکشوفه جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل شد.

سرهنگ رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرمجاز کالا و اقلام خارج از شبکه توزیع برخورد قانونی می‌کند و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6949963

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