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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

کشف محموله میلیاردی قاچاق در مراغه

کشف محموله میلیاردی قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۸۲ حلقه لاستیک خودرو باری و سواری خارجی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور تعداد۸۲ حلقه انواع لاستیک خودرو باری و سواری خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به اینکه کارشناسان امر ارزش این محموله را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند، با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق از شهروندان خواست، موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 6949792

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