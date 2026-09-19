وضعیت چهار روستا در حریم شهرهای استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر شنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری استان بوشهر اظهار کرد: وضعیت چهار روستای واقع در حریم شهرهای استان بوشهر با هدف تعیین تکلیف و بررسی مسائل مرتبط با محدوده حریم شهری مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: آخرین وضعیت و مسائل مرتبط با چهار روستای نخل غانم شهرستان کنگان، جزیره شیف شهرستان بوشهر، جنوب جم شهرستان جم و گادویی شهرستان تنگستان از منظر قرارگیری در حریم شهرها و نحوه تعیین تکلیف این مناطق مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.

اعضای کارگروه در جریان بررسی موضوع، ضمن استماع گزارش‌های تخصصی ارائه‌شده درباره وضعیت روستاهای مذکور، ابعاد مختلف موضوع از جمله مسائل مرتبط با حریم شهری، شرایط موجود و الزامات قانونی تعیین تکلیف آنها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

این بررسی‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و فراهم کردن زمینه برای تصمیم‌گیری دقیق و منطبق با ضوابط و مقررات انجام شد تا وضعیت روستاهای واقع در حریم شهرها در چارچوب فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف شود.

در پایان این نشست مقرر شد جمع‌بندی کارشناسی و پیشنهاد نهایی درباره نحوه تعیین تکلیف چهار روستای مذکور پس از بررسی‌های تکمیلی، برای طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر ارائه شود تا در این شورا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تعیین تکلیف روستاهای واقع در حریم شهرها از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی همزمان ملاحظات توسعه شهری و روستایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که در نشست اخیر کارگروه امور زیربنایی استان بوشهر نیز در دستور کار قرار گرفت.