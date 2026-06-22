توزیع ۳۰ تن مرغ تنظیم بازاری در کرمانشاه ادامه دارد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم اجرای طرح تنظیم بازار در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در خردادماه سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ هزار کیلوگرم مرغ گرم کشتار روز و ۲۵ هزار کیلوگرم برنج پاکستانی با قیمت تنظیم بازاری و پایینتر از نرخ بازار از طریق روستابازارهای استان میان شهروندان توزیع شد.
وی با اشاره به فعالیت مستمر روستابازارها در شهرستانهای مختلف استان افزود: مراکز عرضه مستقیم در شهرستانهای کرمانشاه، هرسین، صحنه، روانسر، جوانرود، پاوه، سرپلذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و اسلامآبادغرب در تأمین و توزیع مرغ گرم و برنج تنظیم بازاری فعال هستند و این روند با هدف خدمترسانی به مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه عرضه مستقیم کالا را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف دانست و تصریح کرد: حذف واسطهها ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موجب میشود کالا با قیمت مناسبتر به دست مصرفکنندگان برسد و این موضوع از اهداف اصلی توسعه شبکه روستابازارها است.
صفایی با بیان اینکه در حال حاضر در تمامی شهرستانهای استان واحدهای روستابازار فعال هستند، گفت: توسعه این شبکه در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی شده است تا پایان سال ۱۴۰۵، ۲۱ روستابازار جدید نیز در نقاط مختلف استان راهاندازی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روستابازارها بستری برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از تولیدکننده به مصرفکننده فراهم کردهاند و توسعه این مراکز علاوه بر تنظیم بازار، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان، حذف واسطهها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب ایفا میکند.
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