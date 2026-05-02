کریمی: اولین محموله مرغ تولید قراردادی وارد بازار کرمانشاه شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین محموله گوشت مرغ حاصل از اجرای طرح نوین تولید قراردادی در استان کرمانشاه، امروز با وزنی معادل هشت هزار و ۹۹۶ کیلوگرم جهت حفظ، پایداری تولید و همچنین تنظیم بازار روانه بازار مصرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نحوه توزیع این فرآورده پروتئینی افزود: این محموله که در قالب گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شده است، هم‌اکنون به منظور دسترسی آسان شهروندان، در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای «افق کوروش» در حال توزیع است.

وی در ادامه با تشریح روند اجرایی این طرح مهم بیان کرد: طرح تولید قراردادی مرغ از اواخر اسفندماه سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و انعقاد قرارداد رسمی با ۲۷ واحد مرغداری در سطح استان آغاز شد و خوشبختانه امروز ثمره این تلاش‌ها به بار نشسته و شاهد ورود اولین محموله آن به بازار هستیم.

کریمی درباره سازوکار حمایتی این طرح از تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: در روند اجرای این طرح، نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران با اخذ تضامین لازم به صورت اعتباری در اختیار واحدهای تحت قرارداد قرار گرفت و متعاقب آن با انجام خرید تضمینی مرغ تولیدشده، بستر بسیار مناسبی برای پایداری تولید گوشت مرغ و امنیت روانی مرغداران فراهم گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با ارائه آماری از ظرفیت چشمگیر این طرح تصریح کرد: در مجموع حدود ۶۱۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۲۷ واحد مرغداری گوشتی فعالِ طرف قرارداد در استان انجام شده است که آماده عرضه تدریجی به بازار مصرف هستند.

شایان ذکر است؛ میزان پیش‌بینی‌شده برای تولید گوشت مرغ در قالب این طرح تولید قراردادی در دوره جوجه‌ریزی فعلی، بالغ بر یک هزار تن برآورد می‌شود که به مرور زمان و بر اساس نیاز، به بازار مصرف عرضه خواهد شد.