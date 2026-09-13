اهدای هزار و ۵۰۰ فقره سند در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو گفت: در جلسه امروز سند مالکیت میدان انقلاب شهر گنبدکاووس به مساحت یازده هزار و ۶۹۲ مترمربع صادر و به شهراری این شهر تحویل شد.

وی افزود: این میدان، نخستین میدان شهری در کشور است که سند آن صادر شده است.

وی ادامه داد: امروز همچنین سند مالکیت جاده سلامت و پارک بانوان گنبدکاووس به مساحت ۲۴ هکتار به نام شهرداری این شهر صادر و تحویل شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امروز همچنین ۷۰ سند مالکیت به اهالی روستای وحدت اسلامی شهرستان آق قلا که از ۲۰ سال پیش تاکنون به دلیل انتقال و جابجایی از محدوده کاسه سد و شمگیر بلا اقدام مانده بود، تحویل مالکان شد.

اسپانلو افزود: همچنین در روستای پالچقلی گوگلان از توابع شهرستان مراوه‌تپه، معضل ۲۰ ساله بافت مسکونی روستا تعیین تکلیف شد و با اجرای قانون الحاق، برای تمامی واحدهای مشمول، اسناد مالکیت صادر شد که در مجموع ۱۲۰ برگ سند مالکیت را شامل می‌شود.

وی افزود: ۶۰۰ برگ سند مالکیت مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای قانون الحاق و ماده ۴ قانون ساماندهی در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس و گالیکش، اسناد مالکیت ۳۰۰ واحد تجاری مجتمع تجاری آفتاب ۳ پس از ۱۳ سال، ۲۱۲ برگ سند مالکیت مربوط به مسکن مهر و سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان‌های گالیکش و کلاله، سند مالکیت سازمان قضایی نیروهای مسلح به مساحت هشت هزار و ۷۴۸ مترمربع، ۲۵ برگ سند مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌های کلاله و گرگان، سند مالکیت دانشگاه گلستان به مساحت ۵۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع در منطقه ۲ گرگان از جمله اسنادی است که امروز تحویل شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حوزه آموزش و پرورش امروز سند مالکیت دو و نیم هکتار از هشت عرصه این اداره در بندرگز تحویل شد و به این ترتیب این شهرستان نخستین شهری است که در گلستان تمام املاک حوزه آموزش و پرورش آن ، سنددار شده است.

اسپانلو گفت: سند مالکیت بیمارستان طالقانی گرگان هم امروز به مساحت شش هزار و ۶۳۵ مترمربع به رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تحویل شد.