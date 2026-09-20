آشوری: باید در کاتای تیمی بانوان مدال طلا کسب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، محسن آشوری، سرپرست دبیری فدراسیون کاراته، درباره عملکرد فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی بانوان بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا اظهار داشت: فاطمه بازی نزدیکی با حریف چین تایپه‌ای داشت و ما امیدوار بودیم که بتواند مدال برنز را کسب کند، اما علی‌رغم شایستگی با نتیجه ۴ بر یک بازی را واگذار کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم تلنگری برای کاتای تیمی بانوان باشد و بتوانیم روز سه‌شنبه مدالی که انتظار داریم و برآورد کردیم را با هدایت فاطمه بغلانی‌پور کسب کند. باید در کاتای تیمی بانوان مدال طلا بگیریم.

آشوری در مورد شرایط ملی‌پوشان سایر ملی‌پوشان کاراته کشورمان گفت: شرایط بچه‌ها خوب است و در ایران نیز شرایط خوبی داشتند. از اردوهای بچه‌ها به صورت مرتب بازدید داشتم و در اینجا نیز از ابتدا کنارشان بودم. بچه‌ها بسیار آماده هستند و با یک روحیه بسیار مصمم آنها را دیدم.

سرپرست دبیری فدراسیون کاراته درباره رقابت آتوسا گلشادنژاد، تنها دختر طلایی کاراته ایران در جهان در رقابت‌های روز دوم عنوان کرد: آتوسا فردا در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم به روی تاتامی خواهد رفت. شرایط جدول به گونه‌ای است که همه خوب‌های مسابقات در یک طرف قرار گرفتند و گلشادنژاد نیز در همین سمت جدول حضور دارد. در طرف مقابل جدول شرایط برای سایر کشورها بهتر است، اما در هر صورت این‌ها دلیل نمی‌شود. کسی که مدال طلا می‌خواهد باید با هر حریفی مبارزه کند و برنده باشد.

آشوری در پایان گفت: نباید حضور در ابتدا و یا انتهای جدول تفاوتی داشته باشد و ما امیدواریم آتوسا از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مدال طلا را کسب خواهد کرد.