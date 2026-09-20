به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی صبح در نشست با خبرنگاران با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: بخش مهمی از توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران حاصل تجربه دفاع مقدس و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت نیروهای جوان، دانشگاهیان، استادان و متخصصان کشور است.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های دفاعی کشور تنها به تجهیزات متعارف محدود نمی‌شود، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته با تکیه بر فناوری‌های نوین، توانسته‌اند شیوه‌های مختلف مقابله با تهدیدات و جنگ‌های نامتقارن را توسعه دهند.

سردار برسلانی با اشاره به نقش جنگ رسانه‌ای در تحولات اخیر تصریح کرد: در کنار میدان نظامی، عرصه رسانه نیز به یکی از محورهای اصلی تقابل تبدیل شده است و دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار نادرست و روایت‌های جهت‌دار، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران ادامه داد: در چنین شرایطی، تبیین واقعیت‌ها و ارائه روایت دقیق از رویدادها اهمیت فراوانی دارد و رسانه‌ها می‌توانند با افزایش سواد رسانه‌ای جامعه، مانع از تأثیرگذاری روایت‌های نادرست شوند.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های اطلاعاتی و دفاعی نیروهای مسلح گفت: حتی در شرایطی که بخشی از تجهیزات شناسایی یا راداری ممکن است آسیب ببیند، ساختار دفاعی کشور برای ادامه فعالیت خود تنها به یک سامانه یا شیوه مشخص وابسته نیست و استفاده از روش‌های متنوع و فناوری‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

سردار برسلانی با تأکید بر نقش تجربه دفاع مقدس در شکل‌گیری توان دفاعی امروز کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس، ایجاد روحیه خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی بود؛ رویکردی که امروز در عرصه‌های علمی، فناوری و دفاعی نیز ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به نقش مردم و رسانه‌ها در تحولات اخیر افزود: حضور مردم و فعالیت رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها، بخش مهمی از قدرت ملی را تشکیل می‌دهد و جامعه رسانه‌ای در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در مازندران

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: برنامه‌های امسال با محورهایی همچون تجلیل از پیشکسوتان، تبیین نقش علم و فناوری در اقتدار ملی، تکریم خانواده شهدا، نقش زنان و خانواده، پشتیبانی مردمی از جبهه‌ها، تجلیل از نیروهای مسلح و تبیین فرهنگ ولایت‌مداری و مقاومت برگزار خواهد شد.

سردار برسلانی افزود: در نخستین روز این برنامه‌ها، از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت با عنوان «طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی» تجلیل می‌شود و در استان مازندران نیز در شهرستان‌های مختلف، برنامه‌های ویژه‌ای برای قدردانی از پیشکسوتان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در یکی دیگر از روزهای این هفته، موضوع «جوانان و پیشگامان علم و اقتدار ملی» مورد توجه قرار می‌گیرد و نقش دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی در توسعه دانش و فناوری و تقویت اقتدار ملی و دفاعی برای نسل جوان تبیین خواهد شد.

سردار برسلانی گفت: تجلیل از شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در این حوزه نیز از دیگر محورهای هفته دفاع مقدس است.

وی با اشاره به نقش زنان و خانواده در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از روزهای این هفته به تبیین نقش زنان، خانواده و جامعه در دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دارد و برنامه‌هایی همچون بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت، حضور در نمازهای جمعه و برگزاری برنامه‌های خانوادگی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران همچنین از توجه به نقش اصناف و پشتیبانی مردمی در دوران دفاع مقدس خبر داد و افزود: تبیین مشارکت مردم، اصناف و اقشار مختلف در پشتیبانی از جبهه‌ها و همچنین موضوعاتی مانند پدافند غیرعامل و امنیت نیز در برنامه‌های این هفته مورد توجه قرار می‌گیرد.

سردار برسلانی در ادامه گفت: یکی دیگر از محورهای هفته دفاع مقدس، تجلیل از مدافعان امنیت و عزت ایران و تبیین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیون، عشایر، روستاییان و سایر اقشار جامعه در دوران دفاع مقدس است.

وی «ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» را از دیگر محورهای برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: در این بخش، موضوع مقاومت و تحولات منطقه و همچنین یاد و نام فرمانان و شهدای مقاومت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سردار برسلانی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف انتقال تجربه نسل دوران دفاع مقدس به جوانان و نوجوانان و تبیین ابعاد مختلف مقاومت، ایثار و خودباوری ملی برگزار می‌شود تا نسل جدید نیز با دستاوردهای تاریخی و فرهنگی این دوران آشنا شود.