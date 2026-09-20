سعید دزفولینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان مرحله غربالگری مسابقه قصهنویسی محیطزیستی «ماموریت ماکان» با مشارکت دانشآموزان محیطیار استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله یکهزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی از دانشآموزان ۱۴ شهرستان استان دریافت و مورد بررسی و داوری قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای سواد محیطزیستی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان محیطیار برگزار شد و استقبال دانشآموزان از این رویداد چشمگیر بود.
وی تصریح کرد: دانشآموزان توانمند و دغدغهمند استان در مجموع یکهزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی به مسابقه «ماموریت ماکان» ارسال کردند که این مشارکت گسترده بیانگر علاقه و دغدغه نسل کودک و نوجوان کرمانشاه نسبت به موضوعات محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی است.
دزفولینژاد خاطرنشان کرد: فرآیند داوری آثار در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برنامهریزی شده است که در مرحله نخست، آثار ارسالی با حضور ۱۰ داور از مراقبین سلامت استان و با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی گفت: پس از پایان مرحله غربالگری، ۱۰ درصد از مجموع آثار ارسالی، معادل ۸۱ اثر، برای حضور در مرحله استانی مسابقه انتخاب شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر شناسایی استعدادهای ادبی دانشآموزان، زمینهای برای بیان دغدغههای محیطزیستی آنان در قالب داستان و ادبیات فراهم میکند و میتواند به تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت، حیاتوحش و منابع طبیعی در جامعه کمک کند.
وی ادامه داد: مسابقه قصهنویسی محیطزیستی «ماموریت ماکان» در قالب طرح ملی محیطیار برگزار میشود و آثار برگزیده پس از طی مراحل داوری، به مرحله ملی راه خواهند یافت تا از ظرفیت دانشآموزان برای ترویج فرهنگ محیط زیستی استفاده شود.
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