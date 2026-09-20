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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۶

دزفولی‌نژاد: ۸۱ اثر به مرحله استانی «ماموریت ماکان» راه یافت

دزفولی‌نژاد: ۸۱ اثر به مرحله استانی «ماموریت ماکان» راه یافت

کرمانشاه - مدیرکل محیط زیست کرمانشاه از بررسی یک‌هزار و ۴۶۰ اثر داستانی دانش‌آموزان در مسابقه «ماموریت ماکان» و راهیابی ۸۱ اثر به مرحله استانی خبر داد.

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان مرحله غربالگری مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» با مشارکت دانش‌آموزان محیط‌یار استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله یک‌هزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی از دانش‌آموزان ۱۴ شهرستان استان دریافت و مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای سواد محیط‌زیستی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان محیط‌یار برگزار شد و استقبال دانش‌آموزان از این رویداد چشمگیر بود.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان توانمند و دغدغه‌مند استان در مجموع یک‌هزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی به مسابقه «ماموریت ماکان» ارسال کردند که این مشارکت گسترده بیانگر علاقه و دغدغه نسل کودک و نوجوان کرمانشاه نسبت به موضوعات محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی است.

دزفولی‌نژاد خاطرنشان کرد: فرآیند داوری آثار در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برنامه‌ریزی شده است که در مرحله نخست، آثار ارسالی با حضور ۱۰ داور از مراقبین سلامت استان و با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: پس از پایان مرحله غربالگری، ۱۰ درصد از مجموع آثار ارسالی، معادل ۸۱ اثر، برای حضور در مرحله استانی مسابقه انتخاب شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر شناسایی استعدادهای ادبی دانش‌آموزان، زمینه‌ای برای بیان دغدغه‌های محیط‌زیستی آنان در قالب داستان و ادبیات فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت، حیات‌وحش و منابع طبیعی در جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» در قالب طرح ملی محیط‌یار برگزار می‌شود و آثار برگزیده پس از طی مراحل داوری، به مرحله ملی راه خواهند یافت تا از ظرفیت دانش‌آموزان برای ترویج فرهنگ محیط زیستی استفاده شود.

کد مطلب 6952261

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