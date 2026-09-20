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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۶

سیاست جدید بنیاد شهید در توانمندسازی ایثارگران

سیاست جدید بنیاد شهید در توانمندسازی ایثارگران

رئیس بنیاد شهید، با تأکید بر توانمندسازی جامعه ایثارگری گفت: مشارکت ایثارگران در امور بنیاد شهید به‌ صورت ساختاری دنبال می‌شود و طرح «مدیریت مورد» نیز به‌ زودی اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی اظهار کرد: از سیاست های ما در دوره جدید توانمندسازی جامعه معزز ایثارگری است. اگر ما در گذشته این موضوع را به صورت جدی‌تری پیگیری می‌کردیم قطعا ایثارگران و تشکل‌های ایثارگری، در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها همچون مولد سازی، امور فرهنگی و غیره می‌توانستند اثربخشی قابل توجهی داشته باشند و بسیاری از مسائل کنونی رفع می شد. در گذشته خیلی به این موضوع اهتمام نشده است و ما درصدد هستیم با افزایش توانمندی ایثارگران، از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های مختلف استفاده لازم را داشته باشیم.

وی افزود: ما در بنیاد نیاز به طرح‌هایی داریم که توانایی حل مشکلات را داشته باشد. موضوع مهم بحث کرامت انسانی است. باید همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر پایه کرامت انسانی باشد. در این زمینه سه موضوع شفافیت، اثربخشی و پاسخگویی حائز اهمیت است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هر فعل و انفعالی در بنیاد انجام می‌شود باید شفافیت داشته باشد. تمامی برنامه‌ها، خدمات و فعالیت‌ها باید به صورت شفاف عنوان شود. موضوع دیگر اثربخشی است. فعالیت‌هایی که در بنیاد انجام می‌شود باید بر اساس مدل‌های اثربخشی صورت گیرد نه اینکه خروجی محور باشد. این که ما چقدر توانستیم مشکلات جامعه ایثارگری را حل کنیم اهمیت دارد.

موسوی در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در بنیاد بکارگیری اصول حمکرانی است و مشارکت از جمله اصول حکمرانی خوب است. ما نمی‌توانیم بدون مشارکت شما توفیقی داشته باشیم. شما لازم است در امور بنیاد و حتی کشور مشارکت داشته باشید و قطعا با مشارکت شما میتوان بهتر مسائل را مدیریت کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه گفت: باید بنیاد شهید و امور ایثارگران نظام‌مند باشد و از جزیره‌ای بودن دور شود. یکی از مشکلات بنیاد در حال حاضر جزیزه‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف است که این باید اصلاح شود.

وی ضمن تاکید بر موضوع عدالت محوری عنوان کرد: ما به هیج عنوان اجازه بی‌عدالتی و تبعیض را نخواهیم داد و خود را خادم همه ایثارگران می‌دانیم و اصل عدالت یکی از محوری‌ترین اصول برای ما در بنیاد است. همچین انضباط مالی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما برای حل مسائل و نظامند کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران باید هدف‌گذاری داشته باشیم. ما 6 هدف و 26 راهبرد و برنامه ۵ ساله برای بنیاد تدوین کردیم و در چهار سطح عالی، استانی، پشتیبانی مستقیم و پشتیبانی غیر مستقیم امور انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهم و کاربردی که در این دوره مد نظر قرار گرفت مدیریت مورد است. در این طرح ما به جامعه ایثارگری مراجعه می‌کنیم و پیگیر مسائل آنان خواهیم بود. این طرح به زودی اجرایی خواهد شد.

موسوی در ادامه عنوان کرد: یک شورای پیگیری به مدیریت صمد کمالی مشاور پیگیری امور خانواده شهدا و ایثارگران تشکیل شود که بر اساس آن مشارکت عزیزان به صورت ساختاری انجام شود. همچنین ماهانه جلساتی با حضور جانبازان و تشکل‌های مختلف برگزار و مسائل عنوان شده پیگیری شود.

کد مطلب 6952257
زهرا ناری

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    نظرات

    • محمود رضائی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
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      خواهشا جانبازان ۵ درصد را توجه داشته باشید خدایش حق شان بیش از اینها است خدایش مسئولین بنیاد شهید توجه کنید به جانبازان ۵ درصد را برای افزایشان توجه داشته باشید منتظر محبتهای شما هستیم
    • رحیم IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
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      چرا داوطلب ۳ماهه جبهه را هیچ امتیاز نمی‌دهید چرا ۶ماهه جبهه که بعضی رنگ خط اول را ندیدند ولی۳ماهه ها حتما دیده و حتی شهید شدند شهادتشان را قبول میکنید ولی حاضر نیستید نصف امکانات ۶ماهه را بدهید
    • فاطمه IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      3 0
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      کمی به فکر فرزندان جانبازان ده درصد باشیددر شهر کرمان
    • علی بختیاری IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
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      با سلام سیاست شما باید از ایثارگران بیکار هم بهره ببرید نه اینکه بیکار باشند
    • ۲۰ درصد IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
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      جانبازانی که کارتولیدی کردند و هیچگونه توقعی ازبنیادنداشتن وحتی پروانه کسب بدون دخالت بنیاد گرفتندو۳۷ سال سابقه درشغل خود داشتند وووواکنون بخاطر شرایط اقتصادی چندسال گذشته بخاطر چک برگشتی وبدهی گرفتار شدند رو چه کسی وکجاحمایت کرد ومیکنه؟این اشخاص حتی تازندان هم کشیده شدند.مقصر کیست وکمک وحمایت کجاست؟امیدوارم این طرح واقعا اجرایی بشه ومانند بقیه طرحها نباشه
    • مهستی GB ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      سلام شوهر من از سال ۴۰۱ ثپت‌نام کردن برای ایثار گری آلانم ۵ سال هست جوابی دریافت نکرد مدارک را هم تحویل دادن نمیدانم کی میخواید رسیدگی کنید
    • جانباز IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      حالا که دیگه عمرمون به آخر رسیده،
    • خداداد IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
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      فقط شعار بدون عمل
    • امیر IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دلیل کاهش امتیاز فرزندان داوطلبان جبهه از یک ماه به ۱۲ روز را بفرمائید!گذر زمان آن همه جانفشانی و ایثار داوطلبانه را کمرنگ کرده؟!

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