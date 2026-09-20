گندم مصرفی در استان ایلام از کیفیت بالایی برخوردار است

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد گندم مصرفی کارخانه‌های آرد استان از گندم‌های حوزه جنوب استان تأمین می‌شود، اظهار داشت: حدود ۵ درصد باقی‌مانده نیز برای ایجاد تعادل و رسیدن به استانداردهای مطلوب آرد، تأمین و ترکیب می‌شود که این ترکیب، نشان‌دهنده توجه ویژه به کیفیت ماده اولیه در تولید آرد استان است.

وی با بیان اینکه گلایه برخی عشایر استان درباره کیفیت آرد مصرفی، مسئولان و کارشناسان را برای بررسی دقیق‌تر به یکی از کارخانه‌های تولید آرد استان کشاند، تصریح کرد: در جریان این بازدید، کیفیت آرد تولیدی کارخانه با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و فرآیند کنترل و نظارت بر کیفیت آرد تشریح شد.

باباخانی با اشاره به اینکه نمونه‌برداری از آرد تولیدی کارخانه‌های استان به‌صورت رندوم و هر دو ماه یک‌بار انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل و عدم انطباق با استانداردهای تعیین‌شده، با واحد متخلف برخورد و حتی پروانه فعالیت آن ابطال خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه کیفیت آرد تولیدی استان همواره مورد رصد کارشناسان قرار دارد، گفت: این نظارت‌ها با هدف اطمینان از سلامت و کیفیت محصول عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه عشایر درباره کیفیت آرد مصرفی همچنان نیازمند استمرار نظارت است، تصریح کرد: با وجود تأکید مسئولان بر نظارت مستمر و کیفیت مواد اولیه، این موضوع نیازمند توجه جدی و پیگیری مستمر است.

باباخانی در پایان با تأکید بر اینکه همه تلاش‌ها در جهت ارتقای کیفیت آرد و جلب رضایت مصرف‌کنندگان استان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این نظارت‌ها، شاهد بهبود هرچه بیشتر کیفیت آرد در استان باشیم و مصرف‌کنندگان با اطمینان بیشتری از این محصول استفاده کنند.