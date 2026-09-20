به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ مدرسه با جمعیتی بالغ بر پنج هزار دانش‌آموز در حاشیه راه‌های استان سمنان قرار دارند که ایمن‌سازی این مدارس و مسیر تردد دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تردد دانش‌آموزان در مسیرهای برون‌شهری همزمان با بازگشایی مدارس، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ترافیکی در مدارس حاشیه راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بیان کرد: در نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، طرح ارتقای ایمنی عبور و مرور در ۳۰ مدرسه حاشیه راه‌های برون‌شهری اجرا خواهد شد و حدود سه هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عرفانی تبار یادآور شد: افزایش آگاهی و مهارت دانش‌آموزان، آموزش اصول تردد ایمن و پیشگیری از وقوع تصادفات و حوادث ترافیکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی دانش‌آموزان در مدارس حاشیه راه‌ها نیازمند توجه جدی به آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات ایمن‌سازی مسیرها است تا تردد دانش‌آموزان با کمترین خطر انجام شود.