به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ مدرسه با جمعیتی بالغ بر پنج هزار دانشآموز در حاشیه راههای استان سمنان قرار دارند که ایمنسازی این مدارس و مسیر تردد دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش تردد دانشآموزان در مسیرهای برونشهری همزمان با بازگشایی مدارس، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ترافیکی در مدارس حاشیه راهها در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست معاونت حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان بیان کرد: در نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، طرح ارتقای ایمنی عبور و مرور در ۳۰ مدرسه حاشیه راههای برونشهری اجرا خواهد شد و حدود سه هزار دانشآموز را تحت پوشش قرار میدهد.
عرفانی تبار یادآور شد: افزایش آگاهی و مهارت دانشآموزان، آموزش اصول تردد ایمن و پیشگیری از وقوع تصادفات و حوادث ترافیکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی دانشآموزان در مدارس حاشیه راهها نیازمند توجه جدی به آموزش و فرهنگسازی در کنار اقدامات ایمنسازی مسیرها است تا تردد دانشآموزان با کمترین خطر انجام شود.
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