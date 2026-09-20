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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

اجرای طرح ارتقای ایمنی ۳۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان سمنان

اجرای طرح ارتقای ایمنی ۳۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان سمنان

سمنان- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان سمنان به اجرای طرح ارتقای ایمنی عبور و مرور در مدارس حاشیه راه های برون شهری استان اشاره کرد و گفت: ۳۰ مدرسه شامل این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری استان سمنان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ مدرسه با جمعیتی بالغ بر پنج هزار دانش‌آموز در حاشیه راه‌های استان سمنان قرار دارند که ایمن‌سازی این مدارس و مسیر تردد دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تردد دانش‌آموزان در مسیرهای برون‌شهری همزمان با بازگشایی مدارس، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ترافیکی در مدارس حاشیه راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بیان کرد: در نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، طرح ارتقای ایمنی عبور و مرور در ۳۰ مدرسه حاشیه راه‌های برون‌شهری اجرا خواهد شد و حدود سه هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عرفانی تبار یادآور شد: افزایش آگاهی و مهارت دانش‌آموزان، آموزش اصول تردد ایمن و پیشگیری از وقوع تصادفات و حوادث ترافیکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی دانش‌آموزان در مدارس حاشیه راه‌ها نیازمند توجه جدی به آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات ایمن‌سازی مسیرها است تا تردد دانش‌آموزان با کمترین خطر انجام شود.

کد مطلب 6952203

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