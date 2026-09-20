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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۲

هزینه بلیت سینما حتی از تنقلات معمول نیز کمتر است

هزینه بلیت سینما حتی از تنقلات معمول نیز کمتر است

مشهد- رئیس سازمان سینمایی کشور با تاکید بر اینکه سینما همچنان ارزان‌ترین تفریح جمعی و خانوادگی در ایران محسوب می‌شود، گفت: هزینه بلیت سینما حتی از تنقلات معمول نیز کمتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح سینما شاندیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سینما همچنان ارزان‌ترین تفریح جمعی و خانوادگی در ایران محسوب می‌شود، اظهار کرد: هزینه بلیت سینما حتی از تنقلات معمول نیز کمتر است، با این حال برای حفظ تعادل میان هزینه‌های تولید و نگهداری سالن‌ها امکان بازنگری در قیمت بلیت با توجه به نرخ تورم وجود دارد.

وی گفت: هزینه‌های تولید فیلم و نیز نگهداری سالن‌های سینما افزایش یافته است؛ بنابراین نقطه تعادلی که انجمن‌های صنفی و سینماداران از ابتدای سال در پیش گرفته‌اند، رقمی معقول است اما با توجه به شرایط تورمی احتمال بازنگری در این نرخ‌ها در طول سال وجود دارد.

وی تصریح کرد: متولی اصلی بررسی و پیشنهادِ تغییر قیمت بلیت، «شورای صنفی اکران» است که پس از ارائه پیشنهاد، سازمان سینمایی آن را به‌صورت کارشناسی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

فریدزاده با اشاره به اهمیت افزایش تعداد سالن‌های سینما برای جذب مخاطب گفت: خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان کشور از نظر ظرفیت‌های سینمایی، جایگاه ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان سینمایی درباره برنامه‌های آتی این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما ایجاد و توسعه سالن‌های سینما در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر است. خراسان رضوی نیز چندین شهر با این مشخصات دارد که امید است با همراهی بخش خصوصی و حمایت مؤسسه «سینماشهر»، شاهد افزایش سرانه سالن‌های سینما در این مناطق باشیم.

وی عنوان کرد: هرچه به ظرفیت سینمایی کشور افزوده شود، علاوه بر رونق تولید و اکران فیلم ها، دسترسی عادلانه مردم به آثار فرهنگی و هنری نیز تسهیل خواهد شد.

کد مطلب 6952207

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    نظرات

    • مارمولک IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 1
      پاسخ
      این چیه مد شده بنزین از آب ارزون تره بلیت ما از تنقلات کمتره تو مترو هم می ری همه جنساشون رو با تنقلات مقایسه می کنن از پول یه پفک هم کمتره

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