به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح سینما شاندیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سینما همچنان ارزان‌ترین تفریح جمعی و خانوادگی در ایران محسوب می‌شود، اظهار کرد: هزینه بلیت سینما حتی از تنقلات معمول نیز کمتر است، با این حال برای حفظ تعادل میان هزینه‌های تولید و نگهداری سالن‌ها امکان بازنگری در قیمت بلیت با توجه به نرخ تورم وجود دارد.

وی گفت: هزینه‌های تولید فیلم و نیز نگهداری سالن‌های سینما افزایش یافته است؛ بنابراین نقطه تعادلی که انجمن‌های صنفی و سینماداران از ابتدای سال در پیش گرفته‌اند، رقمی معقول است اما با توجه به شرایط تورمی احتمال بازنگری در این نرخ‌ها در طول سال وجود دارد.

وی تصریح کرد: متولی اصلی بررسی و پیشنهادِ تغییر قیمت بلیت، «شورای صنفی اکران» است که پس از ارائه پیشنهاد، سازمان سینمایی آن را به‌صورت کارشناسی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

فریدزاده با اشاره به اهمیت افزایش تعداد سالن‌های سینما برای جذب مخاطب گفت: خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان کشور از نظر ظرفیت‌های سینمایی، جایگاه ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان سینمایی درباره برنامه‌های آتی این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما ایجاد و توسعه سالن‌های سینما در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر است. خراسان رضوی نیز چندین شهر با این مشخصات دارد که امید است با همراهی بخش خصوصی و حمایت مؤسسه «سینماشهر»، شاهد افزایش سرانه سالن‌های سینما در این مناطق باشیم.

وی عنوان کرد: هرچه به ظرفیت سینمایی کشور افزوده شود، علاوه بر رونق تولید و اکران فیلم ها، دسترسی عادلانه مردم به آثار فرهنگی و هنری نیز تسهیل خواهد شد.