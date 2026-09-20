واکنش سرمربی آلبانی به عدم دعوت از آسانی؛ماران: بهترین ها در تیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست تیم ملی فوتبال آلبانی روز گذشته (شنبه ۲۸ شهریور) برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا اعلام شد که برخلاف انتظار، نام یاسر آسانی، وینگر استقلال، در میان نفرات دعوت‌شده دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که آسانی در دیدارهای اخیر استقلال عملکرد خوبی داشته است.

رولاندو ماران، سرمربی تیم ملی فوتبال آلبانی، در واکنش به غیبت برخی بازیکنان در فهرست این تیم گفت: قطعاً محدودیت در انتخاب بازیکنان می‌تواند تأثیرگذار باشد. اکنون شرایط متفاوتی وجود دارد و مسائل مختلفی می‌تواند روی انتخاب فهرست تأثیر بگذارد. برای انتخاب این فهرست، تمرکز من روی عملکردی بود که در هفته‌های اخیر از بازیکنان دیده‌ام و شرایط آنها را زیر نظر داشته‌ام.

لازم به ذکر است دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال آلبانی از فردا (دوشنبه ۳۰ شهریور) آغاز خواهد شد و با توجه به قرار نداشتن نام آسانی در فهرست این تیم، این بازیکن باید راهی تهران شود تا در دور جدید تمرینات استقلال حضور پیدا کند.