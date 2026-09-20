به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی درباره شرایط تیم ملی وزنهبرداری پیش از اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: امروز نوبت تیم وزنهبرداری است که در بازیهای آسیایی حاضر شود. شرایط خوبی داریم و تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتهایم. امیدوارم با همین روحیهای که داریم به مسابقات برویم و با همین روحیه هم برگردیم.
وی درباره شرایط رقبای خود گفت: من ۲۷ ساله هستم و یکی از رقبایم بالای ۳۰ سال سن و یکی دیگر 22 سال سن دارد. همچنان همان فاصله ۱۰ کیلویی را با رقبا حفظ کردهام. بیشتر تمرکز من روی دوضرب است و آنها بیشتر در یکضرب وزنه میزنند.
داوودی درباره اینکه سه سال دیگر شرایط خود و رقبایش چگونه خواهد بود، عنوان کرد: فکر نمیکنم سه سال دیگر اصلاً در مسابقات باشم و احتمالاً خداحافظی کردهام.
ملیپوش فوقسنگین وزنهبرداری ایران در مورد پیشبینی مدال خود در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: سطح این مسابقات خیلی بالاست و در حد مسابقات جهانی است. امیدوارم بتوانم نسبت به دوره قبل نتیجه بهتری کسب کنم.
برنامه نمایندگان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا:
یکشنبه ۵ مهر: ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰
دوشنبه ۶ مهر: مصطفی جوادی دسته ۸۵ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰
دوشنبه ۶ مهر: علی عالیپور دسته ۹۵ کیلوگرم / ساعت ۱۷
سهشنبه ۷ مهر: مهسا بهشتی دسته ۸۶ کیلوگرم / ساعت ۰۹:۳۰
سهشنبه ۷ مهر: علیرضا نصیری دسته ۱۱۰ کیلوگرم / ساعت ۱۲:۳۰
سهشنبه ۷ مهر: علی داودی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم / ساعت ۱۹:۱۰
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