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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

داوودی: سطح بازی‌های آسیایی در حد جهانی است/امیدوارم نتیجه خوبی بگیرم

داوودی: سطح بازی‌های آسیایی در حد جهانی است/امیدوارم نتیجه خوبی بگیرم

ملی‌پوش فوق‌سنگین وزنه‌برداری ایران، با اشاره به شرایط خوب تیم پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدوارم با حفظ این روحیه بتوانیم نسبت به دوره قبل نتیجه بهتری کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی درباره شرایط تیم ملی وزنه‌برداری پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: امروز نوبت تیم وزنه‌برداری است که در بازی‌های آسیایی حاضر شود. شرایط خوبی داریم و تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. امیدوارم با همین روحیه‌ای که داریم به مسابقات برویم و با همین روحیه هم برگردیم.

وی درباره شرایط رقبای خود گفت: من ۲۷ ساله هستم و یکی از رقبایم بالای ۳۰ سال سن و یکی دیگر 22 سال سن دارد. همچنان همان فاصله ۱۰ کیلویی را با رقبا حفظ کرده‌ام. بیشتر تمرکز من روی دوضرب است و آنها بیشتر در یک‌ضرب وزنه می‌زنند.

داوودی درباره اینکه سه سال دیگر شرایط خود و رقبایش چگونه خواهد بود، عنوان کرد: فکر نمی‌کنم سه سال دیگر اصلاً در مسابقات باشم و احتمالاً خداحافظی کرده‌ام.

ملی‌پوش فوق‌سنگین وزنه‌برداری ایران در مورد پیش‌بینی مدال خود در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: سطح این مسابقات خیلی بالاست و در حد مسابقات جهانی است. امیدوارم بتوانم نسبت به دوره قبل نتیجه بهتری کسب کنم.

برنامه نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا:

یکشنبه ۵ مهر: ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: مصطفی جوادی دسته ۸۵ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: علی عالی‌پور دسته ۹۵ کیلوگرم / ساعت ۱۷

سه‌شنبه ۷ مهر: مهسا بهشتی دسته ۸۶ کیلوگرم / ساعت ۰۹:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علیرضا نصیری دسته ۱۱۰ کیلوگرم / ساعت ۱۲:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علی داودی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم / ساعت ۱۹:۱۰

کد مطلب 6952181
سیده فرزانه شریفی

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