قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام گرفته برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: آئین «زنگ شکوفه‌ها» ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و «زنگ جوانه‌ها» ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم، روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این آئین ها با هدف ایجاد آمادگی و فراهم کردن فضای مناسب برای ورود دانش‌آموزان پایه‌های اول و هفتم به دوره جدید تحصیلی برگزار خواهد شد و دانش‌آموزان این پایه‌ها پیش از آغاز رسمی فعالیت مدارس، با محیط آموزشی و فضای مدرسه آشنا می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از برگزاری آئین رسمی بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه اول مهرماه خبر داد و یادآور شد: «زنگ مهر و مقاومت» به عنوان برنامه رسمی آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر استان نواخته خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید با حضور گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو حدود ۱۲۴ هزار دانش‌آموز در مدارس استان سمنان به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: این تعداد دانش‌آموز در مجموع در ۹۳۰ مدرسه دولتی و غیردولتی استان ساماندهی شده‌اند و فرآیند تعلیم و تربیت آنان با مشارکت و همراهی حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش دنبال خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت فراهم بودن شرایط مناسب آموزشی و پرورشی برای حضور دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش کرده است زمینه لازم برای شروع منظم فعالیت مدارس و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس فراهم شود.