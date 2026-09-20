رفع مشکلات آبی در شهرستان هلیلان بعد از ۱۵ سال

آیت قیصر بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دهستان داجیوند برای ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته با تنش آبی بسیار شدیدی روبرو بود، اظهار داشت: با بهرهبرداری از این مجتمع، مشکل آب شرب این منطقه حل شده است؛ بدون شک این اقدام، گامی مؤثر برای رفع محرومیتزدایی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه همزمان با رفع تنش آبی دهستان داجیوند، در شهر توحید نیز مشکل کمبود آب وجود داشت، افزود: با حفر یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال، مشکل تنش آبی این شهر برطرف خواهد شد.
فرماندار هلیلان با اشاره به اینکه برای دهه فجر امسال، بحث آب شرب دهستان محروم زردلان در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: روستاهای محروم این دهستان برای سالها با تنش آبی مواجه بودهاند و آب شرب هفت روستا در دستور کار قرار گرفته؛ همچنین دو روستای شاران و معدهشون مشکل آبرسانی آنان به طور کامل حل شده است.
بیگی در ادامه با بیان اینکه پنج روستای دیگر این دهستان نیز در دستور کار قرار گرفته و بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: با تلاشهای انجامشده، در دهه مبارک فجر شاهد افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها خواهیم بود و به طور کامل، تنش آبی در سه منطقه مهم شهرستان ظرف یک سال گذشته برطرف خواهد شد.
فرماندار هلیلان در پایان با اشاره به اینکه در این مدت شرایط جنگی نیز وجود داشت، خاطرنشان کرد: به لطف الهی و به فضل خداوند، توانستیم این مشکلات را برطرف کنیم و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد رفع کامل تنش آبی در تمام نقاط شهرستان باشیم و مردم منطقه از نعمت آب پایدار بهرهمند شوند.
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