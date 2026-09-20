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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ

جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر دقایقی پیش، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

کد مطلب 6952277
محسن صمیمی

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