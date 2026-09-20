جهش همزمان بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن؛ زنگ خطر برای بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش همزمان بازدهی اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان، بار دیگر توجه فعالان بازارهای مالی را به تغییر شرایط هزینه سرمایه، نرخهای بهره و سطح نقدینگی در اقتصاد جهانی جلب کرده است؛ بهویژه آنکه افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۵ درصد و اوراق ۱۰ساله ژاپن به بالای ۳ درصد، میتواند نشانهای از ورود بازارهای جهانی به دورهای با هزینه تأمین مالی بالاتر و شرایط متفاوت نقدینگی باشد؛ تغییری که آثار آن میتواند از بازار اوراق و سهام تا طلا، بیتکوین و بازار کامودیتیها امتداد پیدا کند.
در همین راستا، علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی افزایش بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن اظهار کرد: افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۵ درصد و اوراق ۱۰ ساله ژاپن به بالای ۳ درصد، اتفاقی مهم در بازارهای جهانی است که میتواند نشانه افزایش هزینه سرمایه و تغییر شرایط نقدینگی در اقتصاد جهانی باشد.
وی افزود: افزایش بازدهی اوراق آمریکا معمولاً برای داراییهایی مانند طلا و بیتکوین فشار ایجاد میکند، زیرا با افزایش سود داراییهای بدون ریسک، هزینه فرصت نگهداری داراییهایی که سود دورهای ایجاد نمیکنند، افزایش مییابد.
حیدری با این حال تأکید کرد که اثر افزایش بازدهی اوراق بر طلا الزاماً یکطرفه نیست و گفت: اگر افزایش بازدهی اوراق آمریکا ناشی از نگرانیهای تورمی یا نگرانیهای مالی باشد، طلا همچنان میتواند از افزایش تقاضا برای داراییهای امن و نقش پناهگاه امن خود حمایت دریافت کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره آثار افزایش بازدهی اوراق بر بازار کامودیتیها نیز اظهار کرد: در بازار کالاها، اثر افزایش نرخهای بهره یکسان نیست و هر یک از کامودیتیها میتواند بر اساس شرایط عرضه، تقاضا و ریسکهای اختصاصی خود واکنش متفاوتی نشان دهد.
وی ادامه داد: افزایش نرخهای بهره میتواند از مسیر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا، بر فلزات صنعتی مانند مس فشار وارد کند، چراکه افزایش هزینه تأمین مالی و سختتر شدن شرایط نقدینگی میتواند فعالیت اقتصادی و در نتیجه تقاضا برای فلزات صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
حیدری درباره بازار نفت نیز گفت: نفت میتواند مسیر متفاوتی را نسبت به فلزات صنعتی طی کند؛ چراکه در صورت تداوم ریسکهای ژئوپلیتیکی و ایجاد اختلال در عرضه، عوامل سمت عرضه میتوانند از قیمت نفت حمایت کنند و اثر منفی ناشی از افزایش نرخهای بهره و نگرانی درباره رشد اقتصادی را تا حدی خنثی کنند.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش بازدهی اوراق ژاپن بیان کرد: افزایش بازدهی اوراق ۱۰ساله ژاپن اهمیت ویژهای دارد، زیرا ژاپن طی سالهای طولانی یکی از منابع تأمین مالی ارزان در اقتصاد جهانی بوده است.
وی توضیح داد: افزایش نرخهای بهره در ژاپن میتواند بخشی از سرمایههایی را که طی سالهای گذشته از این کشور خارج شده و در بازارهای مختلف جهان سرمایهگذاری شدهاند، به بازار داخلی ژاپن بازگرداند؛ بنابراین در صورت وقوع چنین روندی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای جهانی میتواند کاهش پیدا کند.
حیدری ادامه داد: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برای سالهای طولانی، نرخهای بهره بسیار پایین در ژاپن شرایطی را برای تأمین مالی ارزان فراهم کرده بود و تغییر این شرایط میتواند بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثرگذار باشد.
وی در جمعبندی آثار افزایش بازدهی اوراق بر بازارهای مختلف گفت: اگر بازدهی بالای اوراق به معنای تداوم نرخهای بهره بالا و کاهش نقدینگی در اقتصاد جهانی باشد، میتوان انتظار داشت فشار بیشتری بر داراییهایی مانند طلا، بیتکوین و فلزات صنعتی وارد شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه در عین حال تأکید کرد: تورم و ریسکهای ژئوپلیتیکی میتوانند معادله را تغییر دهند و بهویژه برای طلا و نفت نقش حمایتی داشته باشند؛ بنابراین برای ارزیابی مسیر این بازارها نمیتوان صرفاً به افزایش بازدهی اوراق نگاه کرد و باید همزمان منشأ افزایش بازدهی، مسیر تورم، سیاست پولی، وضعیت نقدینگی و ریسکهای ژئوپلیتیکی را نیز در نظر گرفت.
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