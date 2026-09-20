کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تجارت و تأمین کالا اظهار کرد: با توجه به اینکه زیرساخت‌های شمالی و همسایگان خاکی ایران در سال‌های گذشته توسعه لازم را پیدا نکرده‌اند، اکنون در شرایط جدید فشار بیشتری بر مسیرهای تجاری کشور وارد خواهد شد.

وی افزود: البته نمی‌توان گفت که در این زمینه کوتاهی شده است، چرا که کسی انتظار نداشت به‌صورت ناگهانی مسیرهای تجاری با چنین فشاری مواجه شوند و کالاها از مسیرهای معمول خارج شوند؛ بنابراین شاید سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام نشده باشد. با این حال، حتی در شرایط عادی نیز تجار همواره نسبت به ظرفیت زیرساخت‌های تجاری کشور گلایه داشتند.

میرکریمی ادامه داد: با توجه به اینکه روابط ایران و روسیه با سرعت در حال توسعه است و این موضوع فقط به روسیه محدود نمی‌شود و روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا و آسیا نیز در حال گسترش است، اگر آمارها را از سال ۱۳۹۸ بررسی کنیم، شاهد افزایش مستمر تجارت هستیم. به‌خصوص صادرات ایران که از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار عبور کرده و همچنان ظرفیت افزایش بیشتری دارد.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: با وجود مسیرهای متعدد ریلی، جاده‌ای و دریایی، زیرساخت‌های موجود حتی در شرایط عادی نیز پاسخگوی همین میزان تجارت نبوده است. از سوی دیگر، با اضافه شدن ترانزیت روسیه به این ظرفیت، فشار بر زیرساخت‌های کشور افزایش یافته است.

وی گفت: به دلیل تحریم‌های غرب و بسته شدن مسیرهای غربی روسیه، این کشور توجه بیشتری به مسیرهای آسیایی، جنوبی و جنوب شرق آسیا پیدا کرد و در نتیجه تقاضا برای استفاده از مسیر ترانزیتی ایران افزایش یافت.

میرکریمی افزود: در این فاصله، در کریدورهای شمالی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شد؛ تعداد کشتی‌ها افزایش یافت، تعداد کامیون‌هایی که در این مسیر تردد می‌کنند بیشتر شد، تعداد واگن‌ها و رام‌های قطار افزایش پیدا کرد و در برخی زیرساخت‌های بزرگراهی مسیر شمال - جنوب ایران به سمت آذربایجان، داغستان و روسیه نیز سرمایه‌گذاری شد، اما این زیرساخت‌ها اصلاً پاسخگوی نیاز موجود نیستند.

ضرورت تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا

وی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن تکمیل مسیرهای ترانزیتی شمال کشور در اولویت اظهار کرد: اکنون باید تکمیل مسیر راه‌آهن رشت ـ آستارا در اولویت قرار گیرد. زمین‌های مورد نیاز نیز تملک شده و اقدامات مربوط به آن انجام شده است تا این مسیر بتواند بخشی -نه همه- از کمبودهای ناشی از افزایش ترافیک و فشار بر بنادر جنوب کشور را جبران کند.

میرکریمی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان انتقال تجارت از مسیرهای جنوبی به مسیرهای شمالی در کوتاه‌مدت وجود دارد، گفت: در کوتاه‌مدت خیر. در کوتاه‌مدت قطعاً فشار زیادی بر اقتصاد وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران اقتصاد بسیار پهناوری است و بسیاری از کالاهایی که وارد نمی‌شوند، امکان تولید داخلی دارند، اما هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این شرایط نیز همزمان با شوک‌های اقتصادی مانند تورم و رکود تورمی همراه خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: برای این شرایط باید سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شود و اگر سکاندار کشور اختیارات لازم را داشته باشد، می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند. در همین زمینه نیز اعلام شده که قرار است ستادی تشکیل شود و اختیارات لازم را در اختیار بگیرد، چراکه بخشی از قوانین موجود برای شرایط عادی تدوین شده‌اند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند قرار است کمیته یا ستادی تشکیل شود و اختیارات لازم را در اختیار بگیرد، چراکه بخشی از قوانین موجود برای شرایط عادی تدوین شده‌اند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند.

قوانین مخل کسب‌وکار باید در شرایط فعلی کنار گذاشته شوند

میرکریمی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی و دولت باید این تعادل را حفظ کنند. واقعیت این است که وقتی صاحبان کسب‌وکار، اعم از شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، تحت فشار و محدودیت جدی قرار می‌گیرند، باید قوانین مخل کسب‌وکار در اولویت قرار گرفته و موانع موجود برداشته شوند.

وی گفت: حتی اگر اجرای این طرح نیازمند تصویب قانون در مجلس باشد، باید اختیارات ویژه‌ای از سوی قوا به این کمیته واگذار شود تا بتواند به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر عمل کند. این سازوکار می‌تواند شباهت‌هایی با FATF داشته باشد، با این تفاوت که در داخل کشور فعالیت خواهد کرد.