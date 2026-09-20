امروز مسئله زن به یکی از محورهای جنگ شناختی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی ابعاد جنگ شناختی دشمن در عرصه بانوان، بیان کرد: خودآگاهی زنان نسبت به قدرت الهی و ذاتی که خداوند در وجود آنان قرار داده و همچنین ظرفیت و قدرتی که می‌توانند در جامعه خلق کنند، نقطه عطفی در حضور اثرگذار آنان در مسیر رشد جامعه و تربیت نسل مهدوی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آیه «سَنُرِیهِمْ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»، گفت: اگر انسان نسبت به آیات انفس و ظرفیت‌های وجودی خودش که از آیات آفاق ارزشمندتر است به یقین برسد، مسائل مرتبط با میدان بندگی و مجاهدت در مسیر مبارزه با شیاطین را در تراز قرآنی تحلیل می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه «مسئله عفت و حجاب، تنها مربوط به پوشش نیست»، گفت: مسئله اصلی، هویت و کرامت زن است و اگر زن به جایگاه هویتی خودش پی نبرد خیلی از گزاره های مرسوم برایش الزاماً اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

کار فرهنگی بدون توجه به هنر و اقتضای زمان اثرگذار نیست

وی با اشاره به یک انیمیشن تولیدشده در ژاپن درباره جنگ ایران و آمریکا، اظهار کرد: این نمونه محصولات نشان از توانمندی‌های ایران در جنگ نامتقارن است و لازم است علاوه بر عرصه نظامی در جنگ شناختی هم از توان نبرد نامتقارن استفاده کنیم و تبلیغ تهاجمی را در دستور کار قرار دهیم.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی گفت: در این انیمیشن، تقابل توانمندی‌های ایران و آمریکا و استفاده ایران از ظرفیت‌هایی مانند پهپاد، موشک و روش‌های جنگ نامتقارن به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: وقتی در جنگ نظامی می‌توان با داشته‌های متفاوت در برابر دشمنی با امکانات گسترده ایستاد، باید این سؤال را مطرح کنیم که در جنگ شناختی، داشته‌های ما برای نبرد نامتقارن چیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: دشمن در جنگ شناختی از هالیوود، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند و برای اثرگذاری بر ارزش‌ها و هویت جامعه برنامه دارد، بنابراین باید ظرفیت‌های خودمان را نیز در این میدان بشناسیم.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از روایت‌های مردمی در فضای مجازی، گفت: گاهی یک شهروند با یک تلفن همراه و بدون تجهیزات حرفه‌ای، یک تصویر ساده ثبت می‌کند و همان تصویر می‌تواند به یک روایت گسترده تبدیل شود.

زن؛ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جنگ شناختی

وی افزود: باید توجه کنیم که زن ایرانی در طول دهه‌های گذشته تغییرات مهمی اعم از نقش های مهم در پشتیبانی از انقلاب و دفاع مقدس تا حضور در عرصه‌های علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تجربه کرده است.

وی گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی و با ارتقای همه‌جانبه داشته‌ها و ظرفیت‌های بانوان، تغییرات و ظرفیت‌های بزرگی در جامعه ایجاد شده است؛ اما اگر برای این ظرفیت‌ها میدان‌های جدید کنشگری تعریف نشود، ممکن است بخشی از آن در مسیرهایی قرار گیرد که دشمن برای آن طراحی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به داستان حضرت آدم و حوا در قرآن، گفت: خداوند در سوره اعراف درباره وسوسه شیطان می‌فرماید: «فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا».

وی ادامه داد: پس از این اتفاق، پوشش آنها از بین رفت و تلاش کردند خود را با برگ درختان بپوشانند که این مسئله نشان می‌دهد که پوشیدگی با فطرت انسان ارتباط دارد و حرکت به سمت برهنگی، حرکتی برخلاف این فطرت است.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی گفت: در این آیه باید مسیر دوری انسان از ملکوت را نیز بررسی کرد؛ ابتدا فکر انحرافی هجوم می آورد، سپس انسان به سمت منهیات می‌ لغزد و در ادامه برهنگی اتفاق می‌افتد که خود گویای این است که بی حیایی کیفر الهی است.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان مصادیق و مراحل هجمه به هویت پاک زن در ایران اسلامی در ۱۰ سال اخیر توسط غرب و اینکه ظلم به زن در گفتمان و سبک زندگی غربی رسوایی آنها را در نزد آزاد اندیشان عالم رقم زده است، گفت: باید ببینیم در جنگ شناختی و رسانه ای امروز، داشته‌های ما چیست و زن ایرانی چگونه می‌تواند به جای بازی در زمین روایت‌های دیگران، خودش کنشگر و روایتگر هویت، کرامت و نقش تمدنی خود در این بعثت آخرالزمانی باشد.