اعلام ۱۰ اولویت پژوهشی برای اتصال ریلی چین به اروپا از مسیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، راهگذر ریلی چین به اروپا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، در سال‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در تجارت جهانی و توسعه زنجیره‌های تأمین ایفا کرده است. افزایش حجم مبادلات تجاری، تحولات ژئوپلیتیکی و ضرورت بهره‌گیری از مسیرهای متنوع و پایدار حمل‌ونقل، اهمیت توسعه این راهگذر و افزایش رقابت‌پذیری آن را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این میان، موقعیت راهبردی کشورمان، ظرفیت ارزشمندی برای ایفای نقش مؤثر در این راهگذر و افزایش سهم کشور از بازار ترانزیت بین‌المللی فراهم کرده است.

با وجود این ظرفیت، تحقق جایگاه مطلوب ایران در راهگذرهای بین‌المللی مستلزم رفع چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله بهره‌برداری و مدیریت شبکه ریلی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی حرکت قطارها، مدیریت ظرفیت، توسعه پایانه‌های مرزی، پیش‌بینی تقاضا، سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری ترانزیت، دیجیتالی‌سازی فرایندها و به‌کارگیری روش‌های نوین تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی است. پاسخ به این چالش‌ها نیازمند انجام پژوهش‌های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی متناسب با نیازهای صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور است.

در همین راستا، این فراخوان با هدف حمایت از طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور در حوزه راهگذرهای اتصال چین به اروپا با محوریت ایران و بر اساس نیازهای پژوهشی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. انتظار می‌رود نتایج طرح‌های منتخب، ضمن توسعه دانش و فناوری، زمینه ارائه راهکارهای اجرایی، پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران و ارتقای عملکرد، بهره‌وری و رقابت‌پذیری راهگذرهای ریلی کشور را فراهم آورد.

حوزه‌های اولویت‌دار

موضوعات اولویت‌دار در این فراخوان در قالب ۱۰ درخواست پیشنهاده (RFP( با عناوین زیر اعلام می‌شود. لذا پیش از اقدام به تهیه پیشنهاده جزئیات RFP مدنظر را مطالعه نمایید.

۱. شناسایی، تحلیل و شبیه‌سازی‌ گلوگاه‌ها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران در مدیریت شرایط افزایش ناگهانی تقاضا

۲. بهینه‌سازی زمان‌بندی حرکت قطارها و تخصیص ناوگان در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران

۳. مدل‌سازی پویایی سیستم برای ارزیابی سناریوهای توسعه راهگذرهای ریلی چین به اروپا از طریق ایران

۴. مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای ترانزیت و تحلیل تغییر شیوه حمل‌ونقل ریلی و دریایی با استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی در راهگذرهای چین به اروپا با محوریت ایران

۵. مطالعه و طراحی مدل‌های قیمت‌گذاری ترانزیت ریلی در راهگذرهای ریلی چین به اروپا از طریق ایران و با تأکید بر تعرفه‌های ترجیحی مصوب کمیته‌های چندجانبه بین‌الدولی

۶. مطالعه امکان‌سنجی فنی-اقتصادی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در دیجیتالی‌سازی فرایندها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران

۷. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد پایانه‌های مرزی در راهگذرهای ریلی بار از چین به اروپا با محوریت ایران

۸. تحلیل اثر همکاری رقابتی میان حمل‌ونقل دریایی و ریلی در راهگذرهای چین به اروپا با محوریت ایران با استفاده از نظریه بازی

۹. مدیریت هوشمند و بهینه‌سازی جابه‌جایی کانتینرها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران

۱۰. امکان‌سنجی فنی و اقتصادی حمل‌ونقل ترکیبی (ریلی-جاده‌ای) از طریق مرز چین (کاشغر) به مرزهای قرقیزستان (اوش) و کولاب (تاجیکستان).

واجدین شرایط

مجری اصلی طرح باید عضو هیئت‌علمی یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

استفاده از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی رشته‌های مهندسی حمل‌ونقل، مهندسی صنایع، مهندسی راه‌آهن و پژوهشگران حوزه لجستیک و سایر رشته‌های مرتبط در قالب تیم‌های بین ‌رشته‌ای توصیه می‌شود.

استفاده از همکار خارجی (بین‌المللی) امتیاز محسوب می‌شود.

خروجی‌های مورد انتظار

مجموعه داده‌ها و مستندات فنی تولیدشده

گزارش سیاستی برای مدیران و تصمیم‌گیران حوزه حمل‌ونقل

ارائه نقشه راه یا برنامه اجرایی برای پیاده‌سازی نتایج در شبکه ریلی کشور

ارائه نتایج در کارگاه تخصصی با حضور ذی‌نفعان

مقالات علمی منتشر شده در مجلات معتبر

فایل‌های پیوست

تاریخ فراخوان

۲۵ شهریور الی ۲۵ مهر ۱۴۰۵

مبلغ حمایت

مبلغ حمایت از طرح‌های پژوهشی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای هزینه نیروی انسانی و اجرای طرح

در صورت وجود همکاری بین‌المللی مؤثر و سفر، تا ۳۰۰ میلیون تومان به مبلغ حمایت اضافه می‌شود.

شیوه ثبت‌نام و ارسال درخواست

پژوهشگران جهت ثبت‌نام می‌توانند به سامانه مدیریت پژوهش کایپر به نشانی مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/ پژوهشگران اقدام نمایند. درصورتی‌که در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید ابتدا ثبت‌نام نموده و سپس به‌وسیله نام کاربری (Email) رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید می‌توانید از کارتابل فراخوان راه آهن اقدام به ارسال طرح نمایید.

مسئول پاسخگویی

پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آیین‌نامه‌های مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان می‌توانند از پروفایل خود در سامانه کایپر اقدام به ارسال تیکت برای واحد ارتباط با صنعت نمایند.