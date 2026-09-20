رونمایی از نقشه گردشگری مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، آیین افتتاح نقشه گردشگری مترو تهران با حضور مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد.

این طرح با هدف پیوند هدفمند میان حمل‌ونقل عمومی و گردشگری شهری و با این رویکرد شکل گرفته است که مترو، علاوه بر نقش خود در جابه‌جایی شهروندان، به ابزاری برای شناخت، دسترسی و تجربه ظرفیت‌های گردشگری پایتخت تبدیل شود.

نقشه گردشگری مترو، مسیر حرکت را به مسیر کشف تهران پیوند می‌دهد؛ به این معنا که مسافر پس از رسیدن به هر ایستگاه، بتواند تصویری روشن از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری پیرامون خود داشته باشد و از طریق حمل‌ونقل عمومی، تجربه‌ای آسان‌تر و منسجم‌تر از تهرانگردی به دست آورد.

در چارچوب این طرح، تاکنون ۲۴ نقشه اختصاصی برای ایستگاه‌های منتخب مترو و یک نقشه جامع گردشگری شبکه متروی تهران تهیه شده است. همچنین توسعه این طرح و افزایش تعداد ایستگاه‌های مجهز به نقشه گردشگری تا ۴۰ ایستگاه در دستور کار قرار دارد.

در طراحی نقشه‌ها، ظرفیت‌های گردشگری پیرامون ایستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و جاذبه‌های تاریخی و میراثی، موزه‌ها، مراکز فرهنگی و مذهبی، بوستان‌ها، مراکز تفریحی و سایر نقاط شاخص شهری در محدوده پیرامونی ایستگاه‌ها معرفی شده‌اند.

مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این آیین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود شهری برای توسعه گردشگری داخلی تأکید کرد و بهره‌گیری از شبکه حمل‌ونقل عمومی را یکی از زمینه‌های مهم برای تسهیل دسترسی گردشگران و شهروندان به جاذبه‌های گردشگری دانست.

وی با اشاره به اهمیت تهران به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، بر ضرورت پیوند بیشتر میان زیرساخت‌های شهری و ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد.

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه متروی پایتخت، اجرای نقشه گردشگری را اقدامی برای نزدیک‌تر کردن جاذبه‌های تهران به شهروندان و گردشگران عنوان کرد.

شبکه متروی تهران با گستردگی ایستگاه‌ها و پوشش بخش قابل توجهی از پهنه شهری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری شهری و هدایت گردشگران به سوی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده پایتخت دارد. از این منظر، نقشه گردشگری مترو می‌تواند حلقه ارتباطی میان «مسیر»، «مقصد» و «تجربه گردشگری» باشد.

این طرح همچنین می‌تواند زمینه‌ای برای توزیع متوازن‌تر سفرهای شهری و گردشگری در نقاط مختلف تهران فراهم کند؛ به‌ویژه در محدوده‌هایی که در کنار جاذبه‌های شناخته‌شده، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کمتر دیده‌شده‌ای دارند.

افتتاح نقشه گردشگری مترو در آستانه هفته گردشگری، از این منظر، صرفاً رونمایی از یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه نمادی از تلاش برای هوشمندسازی دسترسی به جاذبه‌های گردشگری، تسهیل تهرانگردی و پیوند گردشگری با زندگی روزمره شهروندان است.

هفته گردشگری امسال فرصتی است تا گردشگری نه صرفاً به‌عنوان یک مقصد، بلکه به‌عنوان بخشی از تجربه زیست شهری دیده شود؛ و در این میان، مترو می‌تواند یکی از در دسترس‌ترین مسیرها برای کشف تهران باشد.

تهران، این‌بار از زیر زمین روایت می‌شود؛ از ایستگاه‌هایی که می‌توانند آغازگر یک تجربه تازه از تاریخ، فرهنگ و زندگی پایتخت باشند.