یزدانی: باید از ناگویا دست پر خارج شویم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، علی یزدانی با اشاره به حضور نمایندگان کشورمان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا اظهار داشت: هرچند به دلیل شرایط جنگ و اتفاقاتی که در منطقه رقم خورد برخی از برنامه‌های آماده‌سازی ما دچار اختلال شد اما با همه این شرایط خود را به این بازی‌ها رساندیم و تلاش می‌کنیم تا نتایج خوبی بگیریم.

وی در واکنش به مراحل آماده‌سازی خود تصریح کرد: در این مدت ۶ ماه بیرون از ایران و درگیر مسابقات بودم، مدتی را در آنتالیای ترکیه سپری کردم و پس از آن راهی صربستان شدم. حضور در رقابت‌های تور جهانی تونس از دیگر برنامه‌های آماده‌سازی من برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا بود و پیش از آن هم در رقابت‌های دیویس‌کاپ به میدان رفتم که با قهرمانی تیم ایران و صعودمان به پلی‌آف گروه ۲ جهانی همراه شد.

نماینده تنیس ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطر نشان کرد: با وجود آنکه بیشتر تجربه و سابقه بازی ما روی خاک بود اما در این رقابت‌ها و در زمینی که تخصص چندانی هم نسبت به آن نداشتیم، قهرمان شدیم. آنچه در این مسابقات رقم خورد حاصل یک کار گروهی بود و بدون شک با اتفاقات خوبی هم همراه خواهد شد.

یزدانی تاکید کرد: تنیس ایران در چند وقت اخیر روزهای خوبی را سپری کرده که این امر با تلاش‌های فدراسیون، حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته‌ ملی‌المپیک و انگیزه ورزشکاران میسر شده است. در ناگویا هم شاهد ادامه این حمایت‌ها هستیم و برای نخستین‌بار تیم میکس دونفره ایران قرار است به میدان برود. بدون شک این یک اتفاق تاریخی برای تنیس ایران است و ما باید از فرصت‌هایی که داریم به بهترین شکل ممکن بهره ببریم تا تنیس ایران به آن جایگاهی که لیاقتش را دارد، برسد.

وی در مورد حریفان تنیس ایران در این دوره از بازی‌ها خاطر نشان کرد: کشورهایی از جمله قزاقستان، چین و ژاپن نمایندگان مطرحی دارند که در صورت حضور در این بازی‌ها کار به مراتب سخت‌تر هم خواهد شد. این نفرات رنکینگ‌های بسیار خوبی دارند و رقابت نفس‌گیری را شاهد خواهیم بود.

این ورزشکار کشورمان تاکید کرد: فدراسیون تنیس در چندسال اخیر میزبانی‌هایی را گرفت که زمینه رشد و رونق تنیس ایران را رقم زد. هرچند به دلیل جنگ و شرایطی که رقم خورد بسیاری از این رویدادها لغو شد اما در همان زمان و به دلیل حضور تنیسورهای خوب خارجی در ایران، ورزشکاران ما فرصت رقابت و حضور در برابر ورزشکاران متعدد را به دست آوردند که این یک اتفاق خوب بود. در حال حاضر هم تیم خوبی را برای ناگویا در اختیار داریم، کسری رحمانی، مشکات الزهرا صفی و ماندگار فرزامی از انگیزه بالایی برخوردار هستند و همه تلاش می کنیم تا بهترین اتفاق را برای ورزش ایران رقم بزنیم.

گفتنی است تنیسورهای ایرانی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند. این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد. هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف و ارغوان رضایی است.

همچنین تیم ملی پدل آقایان و بانوان ایران نیز با ترکیب آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی، فرساد شاهی، زهرا کهریزی، صحابه فرد، صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور با هدایت داریوش صابر در این رویداد به میدان خواهد رفت.