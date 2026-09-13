النینو در اقلیم جدید شدیدتر شده است؛ احتمال افزایش ذخایر برفی زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نوری ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اجرایی مدیریت جامع حوضههای آبخیز استان اصفهان با موضوع بررسی پدیده آب و هوایی النینو، اظهار کرد: امروز پذیرفتهایم که مقیاس اصلی برنامهریزی اکولوژیک باید حوضه آبخیز باشد و تا زمانی که از نگاههای محلی و دستگاهی عبور نکنیم، مدیریت جامع منابع طبیعی محقق نمیشود.
وی ادامه داد: جهان دیگر نمیتواند گرمایش جهانی را موضوعی حاشیهای بداند؛ توسعه انسانی بدون سلامت اکوسیستمها به توسعه پایدار نمیانجامد.
رئیس مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک درباره پدیده النینو گفت: مسئله فقط وقوع این پدیده نیست، شدت آن و همزمانی با شرایط جدید اقلیمی است.
نوری خاطرنشان کرد: امروز النینو با افزایش دما، کاهش رطوبت خاک، تنش پوشش گیاهی و فشار مضاعف بر منابع آب همراه است و همین موضوع پیامدهای آن را تشدید میکند.
وی با اشاره به تحلیلهای اخیر درباره ایران افزود: نشانههایی از افزایش بارش در بخشهایی از کشور بهویژه زاگرس و بالادست حوضههای آبریز اصفهان دیده میشود و احتمال تقویت ذخایر برفی در چهارمحال و بختیاری نیز مطرح است.
رئیس مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک تصریح کرد: با این حال نباید این شرایط را به معنای پایان خشکسالی یا سال پربارش سراسری تعبیر کرد زیرا الگوی بارش ایران تحت تأثیر پدیدههای دورپیوند متعددی است.
دادهمحوری و مشارکت محلی دو شرط تاب آوری است
نوری تاکید کرد: در مدیریت بحران، شناسایی خطر بهتنهایی کافی نیست. میزان در معرض بودن، آسیبپذیری و تابآوری باید همزمان بررسی شود. دستگاهها باید دادهها را به اشتراک بگذارند تا تصویر مشترک و قابل اتکا برای تصمیمگیری شکل بگیرد.
وی کمبود داده و پایش مستمر را از ضعفهای جدی دانست و گفت: باید از دادههای مستقیم و نیابتی از جمله تصاویر ماهوارهای استفاده کرد. پروژهها باید بر اساس اولویتهای واقعی مانند فرسایش، سیلاب، لغزش، فرونشست و تخریب سرزمین تعریف شوند و در کنار کارهای سازهای، عملیات بیولوژیک و بیومکانیک نیز جدی گرفته شود.
رئیس مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و تنوع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک خاطرنشان کرد: مدیریت جامع حوضه آبخیز بدون دانش و حضور جوامع محلی به نتیجه نمیرسد.
نوری با بیان اینکه باید از اعتبارات محرومیتزدایی، خیران، مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم بهره برد، گفت: در بسیاری از موارد، پیشگیری از تخریب بسیار مؤثرتر و کمهزینهتر از احیای پس از تخریب است.
نظر شما