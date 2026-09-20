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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

 کاهش ۳ درجه‌ای دمای هرمزگان تا سه‌شنبه؛ تنگه هرمز مواج می‌شود

 کاهش ۳ درجه‌ای دمای هرمزگان تا سه‌شنبه؛ تنگه هرمز مواج می‌شود

بندرعباس- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از حاکمیت ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان خبر داد و گفت: با افزایش بادهای جنوب شرقی، ارتفاع امواج در مناطق دریایی به بیش از یک متر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان برای امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز ناپایداری‌های جوی و دریایی در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود و آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: افزایش بادهای جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به‌ویژه در ارتفاعات شهرستان بشاگرد، با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای همراه خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای پرهیز از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی، گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد ضروری است.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: مناطق دریایی هرمزگان، به‌ویژه تنگه هرمز، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

حمزه‌نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان اندیشیده شود و تردد شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، با احتیاط انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی تا روز سه‌شنبه در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی این مدت ضمن افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.

کد مطلب 6952345

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