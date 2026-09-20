به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان، با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان برای امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز ناپایداریهای جوی و دریایی در هرمزگان پیشبینی میشود و آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: افزایش بادهای جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستان بشاگرد، با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای همراه خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان برای پرهیز از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی، گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد ضروری است.
وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: مناطق دریایی هرمزگان، بهویژه تنگه هرمز، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.
حمزهنژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان اندیشیده شود و تردد شناورها، بهویژه شناورهای سبک و صیادی، با احتیاط انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی تا روز سهشنبه در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی این مدت ضمن افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش یک تا سه درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است.
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