لیست کامل تجهیزات مورد نیاز کارگاه ساختمانی و کاربرد هر کدام

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تجهیزات مناسب یکی از عوامل مهم در سرعت، کیفیت و ایمنی اجرای پروژه های ساختمانی هستند. هر کارگاه با توجه به نوع پروژه، ابعاد سازه و مرحله اجرای عملیات به ابزارها و دستگاه های مختلفی نیاز دارد. برخی تجهیزات مانند میکسر بتن و بالابر ساختمانی در بسیاری از پروژه ها کاربرد دارند و برخی دیگر متناسب با نوع فعالیت انتخاب می شوند.

شناخت تجهیزات مورد نیاز و کاربرد هرکدام کمک می کند انتخاب دستگاه ها بر اساس نیاز واقعی پروژه انجام شود و هزینه های اضافی کاهش پیدا کند.

تجهیزات بتن ریزی و آماده سازی بتن

میکسر بتن یکی از مهم ترین تجهیزات کارگاه برای مخلوط کردن سیمان، شن، ماسه و آب و تولید بتن یکنواخت است. این دستگاه در ظرفیت های مختلف تولید می شود و انتخاب آن باید بر اساس حجم بتن مورد نیاز پروژه انجام شود. از دیگر تجهیزات بتن ریزی می توان به وارد زیر اشاره کرد:

ویبراتور بتن

فرغون

بیل

استانبولی

شمشه

هنگام بررسی قیمت میکسر بتن، علاوه بر ظرفیت، عواملی مانند نوع موتور، کیفیت دیگ، سیستم انتقال نیرو و دوام قطعات نیز اهمیت دارند.

ویبراتور بتن نیز برای خارج کردن هوای محبوس و متراکم کردن بتن استفاده می شود. در کنار این دستگاه ها، ابزارهایی مانند فرغون، بیل، استانبولی و شمشه نیز برای انتقال، پخش و تراز کردن بتن و ملات کاربرد دارند.

تجهیزات جابه جایی مصالح

در ساختمان های چندطبقه، انتقال مصالحی مانند سیمان، بلوک و آجر به طبقات بالاتر به تجهیزات مخصوص نیاز دارد. این تجهیزات شامل موارد زیر است:

بالابر ساختمانی

جرثقیل کارگاهی

لیفتراک

چرخ دستی

ظرفیت حمل، ارتفاع ساختمان، توان موتور و نوع گیربکس از موارد مهم در انتخاب بالابر هستند. پیش از خرید بالابر ساختمانی باید وزن مصالح و میزان استفاده روزانه از دستگاه مشخص شود تا مدل مناسب انتخاب شود.

در پروژه های بزرگ تر نیز ممکن است از جرثقیل کارگاهی، لیفتراک، چرخ دستی و سایر تجهیزات حمل استفاده شود.

عمران مدرن یکی از پلتفرم های تخصصی حوزه ساختمان و عمران است که اطلاعات مربوط به مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی را ارائه می دهد. در این پلتفرم می توان مشخصات و قیمت تجهیزاتی مانند میکسر بتن، بالابر ساختمانی و دستگاه خم و برش میلگرد را بررسی کرد و متناسب با نیاز پروژه برای تأمین تجهیزات تصمیم گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به وب سایت عمران مدرن به نشانی omranmodern.com مراجعه کرد.

تجهیزات آرماتوربندی و آماده سازی میلگرد

در سازه های بتن آرمه، میلگردها باید بر اساس نقشه های اجرایی برش خورده و خم شوند. دستگاه خم و برش میلگرد برای انجام سریع تر و دقیق تر این عملیات مورد استفاده قرار می گیرد.

هنگام بررسی قیمت دستگاه خم و برش میلگرد باید علاوه بر قیمت، قطر میلگرد قابل پردازش، توان موتور، سرعت عملکرد و مشخصات فنی دستگاه را نیز در نظر گرفت.

قیچی میلگرد، دستگاه خم کن، سیم آرماتوربندی و انبر نیز از دیگر ابزارهای مورد استفاده در این مرحله هستند.

ابزارهای اندازه گیری و کنترل

اندازه گیری دقیق در تمام مراحل ساخت وساز اهمیت دارد. متر نواری، تراز دستی، شاقول و ریسمان کار از ابزارهای ساده و پرکاربرد کارگاه هستند.

متر برای اندازه گیری ابعاد، تراز برای کنترل افقی و عمودی بودن سطوح و شاقول برای بررسی قائم بودن دیوارها و ستون ها استفاده می شود. در پروژه های بزرگ تر نیز می توان از تراز لیزری و تجهیزات نقشه برداری تخصصی استفاده کرد.

ابزارهای برش، سوراخ کاری و تخریب

دریل، بتن کن، چکش تخریب و فرز از تجهیزات برقی رایج در کارگاه های ساختمانی هستند. دریل برای سوراخ کاری و نصب تجهیزات، بتن کن برای سوراخ کاری و تخریب سبک و چکش تخریب برای تخریب بتن و دیوار کاربرد دارد.

فرز نیز برای برش و سایش قطعات مختلف استفاده می شود. انتخاب این دستگاه ها باید متناسب با نوع عملیات و میزان استفاده انجام شود تا علاوه بر افزایش سرعت، از استهلاک زودهنگام تجهیزات جلوگیری شود.

ابزارهای بنایی و دیوارچینی

برای اجرای دیوار و عملیات بنایی به ابزارهایی مانند ماله، کمچه، شمشه، تراز، شاقول، ریسمان کار، بیل و استانبولی نیاز است.

ماله و کمچه برای برداشتن و پخش ملات، شمشه برای صاف کردن سطح و تراز و شاقول برای کنترل وضعیت دیوار استفاده می شوند. در صورت استفاده از بلوک های ساختمانی، ابزار برش مناسب نیز می تواند سرعت اجرا را افزایش داده و پرت مصالح را کاهش دهد.

تجهیزات قالب بندی و نگهداری

قالب ها برای شکل دهی بتن و حفظ ابعاد مورد نظر سازه استفاده می شوند. قالب فلزی و چوبی از مدل های رایج هستند و انتخاب آن ها به نوع پروژه و شرایط اجرا بستگی دارد.

جک ساختمانی برای نگهداری و پشتیبانی از قالب ها و برخی اجزای سازه ای کاربرد دارد. داربست، نردبان و چهارپایه نیز برای دسترسی به نقاط مرتفع مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات ایمنی کارگاه

تجهیزات ایمنی باید در تمام کارگاه های ساختمانی مورد توجه قرار گیرند. از جمله این تجهیزات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلاه ایمنی

کفش ایمنی

دستکش

عینک محافظ

لباس کار

تجهیزات حفاظت در برابر سقوط

علائم هشدار و نوار خطر

برای فعالیت در ارتفاع نیز باید از تجهیزات مناسب حفاظت در برابر سقوط استفاده شود. نصب علائم هشدار، حفاظ و نوار خطر در محل های پرریسک و تأمین روشنایی مناسب نیز در افزایش ایمنی کارگاه مؤثر است.

تجهیزات برق و تأسیسات موقت

تابلو برق کارگاهی، کابل، سیم رابط صنعتی، کلید و پریز مناسب و در برخی پروژه ها موتور برق از تجهیزات مورد نیاز برای تأمین برق کارگاه هستند.

کابل ها باید متناسب با توان دستگاه ها انتخاب شوند و در برابر شرایط محیطی مقاومت کافی داشته باشند. همچنین تابلو برق باید به تجهیزات حفاظتی مناسب مجهز باشد تا احتمال برق گرفتگی و آسیب به دستگاه ها کاهش پیدا کند.

نکات مهم در انتخاب تجهیزات کارگاه ساختمانی

انتخاب تجهیزات باید بر اساس نوع پروژه، حجم عملیات و مدت زمان استفاده انجام شود. قیمت خرید تنها یکی از معیارهای تصمیم گیری است و عواملی مانند ظرفیت، توان، کیفیت ساخت، میزان استهلاک، مصرف انرژی و دسترسی به قطعات یدکی نیز باید بررسی شوند.

برای پروژه های کوتاه مدت، اجاره برخی تجهیزات می تواند گزینه اقتصادی تری باشد؛ در حالی که برای پروژه های بزرگ و طولانی مدت، خرید تجهیزات پرمصرف ممکن است صرفه بیشتری داشته باشد. در نهایت، انتخاب درست تجهیزات بتن ریزی، جابه جایی، آرماتوربندی، اندازه گیری، بنایی و ایمنی می تواند سرعت و دقت اجرای پروژه را افزایش داده و شرایط کارگاه را ایمن تر کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.