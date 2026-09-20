زودتر از برنامه؛ پالایشگاه هشتم پارس جنوبی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش زمان تعمیرات اساسی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، علاوه بر کوتاه‌تر شدن دوره خروج تجهیزات از مدار، می‌تواند به حفظ تداوم تولید گاز در یکی از مهم‌ترین تأسیسات تولیدی کشور کمک کند. این اقدام در شرایطی انجام شده که آماده‌سازی تأسیسات برای فصل سرد و حفظ پایداری تولید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه کاهش در زمان توقف واحدهای تولیدی می‌تواند در استمرار عرضه گاز مؤثر باشد.

بر اساس گزارشی به نقل از وزارت نفت، مدیر پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از پایان تعمیرات اساسی فازهای ۲۰ و ۲۱ خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، استمرار تولید پایدار و آمادگی برای فصل سرد سال، زودتر از برنامه پایان یافت.

هادی چابوک با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی از بامداد ۱۶ شهریور با توقف فاز ۲۰ افزود: تعمیرات اساسی فازهای ۲۰ و ۲۱ امسال درمجموع طی ۹ روز اجرا شد و برای هر فاز ۴.۵ روز زمان در نظر گرفته شده بود.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات از مهر پارسال آغاز شد و با برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی میان واحدهای تعمیرات، بهره‌برداری، بازرسی فنی، ایمنی، برق، ابزار دقیق، کالا و تدارکات، فعالیت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که ضمن انجام کامل تعمیرات موردنیاز، زمان توقف تولید به حداقل برسد.

مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی ادامه داد: با فشرده‌سازی و بهینه‌سازی فرایند تعمیرات، زمان توقف هر فاز از ۱۵ روز در سال گذشته به ۴.۵ روز کاهش یافت که بیانگر کاهش حدود ۷۰ درصدی زمان توقف هر فاز است.

چابوک گفت: حدود ۶۵۸ نفر از نیروهای تخصصی و اجرایی در تعمیرات اساسی امسال مشارکت داشتند و مجموع نفرساعت پیش‌بینی‌شده برای اجرای این عملیات به حدود ۷۱ هزار نفرساعت رسید.

وی افزود: فعالیت‌های تخصصی در بخش‌های برق و ابزار دقیق و همچنین تعمیرات و بازرسی تجهیزات توربوکمپرسورهای صادرات گاز نیز انجام شد و بخشی از فعالیت‌های اصلاحی با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان و ایجاد ظرفیت برای ارتقای تولید در آینده به اجرا درآمد.

مدیر پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و با تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی همه واحدها، ردیف گازی چهارم در روز ۲۴ شهریور راه‌اندازی شد و پالایشگاه هشتم، زودتر از موعد مقرر به‌طور کامل در چرخه تولید قرار گرفت.

چابوک تأکید کرد: رعایت الزام‌های ایمنی یکی از اولویت‌های اصلی این عملیات بود و با وجود حجم بالای فعالیت‌ها و حضور صدها نیروی تخصصی و اجرایی، تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم بدون حادثه پایان یافت.