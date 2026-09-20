کشف و توقیف گوشت غیر بهداشتی در البرز؛ تکذیب گوشت الاغ بودن محموله

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز اعلام شد که یک محموله گوشت غیر بهداشتی توسط دامپزشکی استان شناسایی و پیش از توزیع در مراکز میادین میوه و ترهبار توقیف شده است.
در این جلسه اعلام شد محموله مذکور توسط یک تأمینکننده نامعتبر تهیه و از سوی یک توزیعکننده در اختیار شبکه عرضه قرار گرفته بود که با اقدام بهموقع دامپزشکی استان البرز، پیش از رسیدن به مراکز عرضه شناسایی و توقیف شد.
بر اساس اعلام مسئولان، هیچگونه گوشت آلودهای در میادین میوه و ترهبار استان توزیع نشده است و خبرهایی مبنی بر عرضه گوشت آلوده به مردم صحت ندارد.
برخورد قانونی با عوامل توزیع
مسئولان همچنین اعلام کردند فرد مسئول توزیع این محموله از فعالیت در محل مربوطه خلع شده و محل واگذارشده برای توزیع نیز از اختیار وی خارج شده است.
تأمینکننده گوشت نیز با هماهنگی نیروی انتظامی بازداشت شده و پرونده افراد دخیل در این موضوع برای طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.
بر اساس این گزارش، دو نفر در ارتباط با این محموله تحت پیگرد قرار گرفتهاند و اقدامات قانونی درباره تخلف صورتگرفته در حال انجام است.
همچنین در این زمینه علیرضا جمالی مدیرکل دامپزشکی البرز در تماس خبرنگار مهر با وی خبر رسانه ها مبنی بر گوشت الاغ بودن این محموله را تکذیب و اعلام کرد هنوز آزمایش های تخصصی در این زمینه تکمیل نشده است.
نظر شما