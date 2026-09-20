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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

مشکل افت فشار آب روستای «ده‌موسی» نهاوند برطرف شد

مشکل افت فشار آب روستای «ده‌موسی» نهاوند برطرف شد

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب نهاوند از رفع مشکل افت فشار آب شرب روستای ده‌موسی با اجرای عملیات تقویت تاسیسات آبرسانی این روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشم‌ده‌پهلوانی ظهر یکشنبه اظهار کرد: در راستای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی روستایی عملیات تهیه کابل و تقویت سیستم شناور چاه آب شرب روستای ده‌موسی با موفقیت اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: با اجرای این عملیات مشکل افت فشار آب شرب در روستای ده‌موسی به طور کامل برطرف و پایداری تامین آب مشترکان این روستا بهبود یافت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند ادامه داد: این پروژه با هدف تامین پایدار آب شرب برای ۲۲۰ خانوار و جمعیتی افزون بر ۸۷۰ نفر اجرا شده و با بهره‌برداری از آن دغدغه ساکنان روستای ده‌موسی در زمینه افت فشار آب رفع شد.

کد مطلب 6952534

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