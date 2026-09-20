به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشمدهپهلوانی ظهر یکشنبه اظهار کرد: در راستای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی روستایی عملیات تهیه کابل و تقویت سیستم شناور چاه آب شرب روستای دهموسی با موفقیت اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: با اجرای این عملیات مشکل افت فشار آب شرب در روستای دهموسی به طور کامل برطرف و پایداری تامین آب مشترکان این روستا بهبود یافت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند ادامه داد: این پروژه با هدف تامین پایدار آب شرب برای ۲۲۰ خانوار و جمعیتی افزون بر ۸۷۰ نفر اجرا شده و با بهرهبرداری از آن دغدغه ساکنان روستای دهموسی در زمینه افت فشار آب رفع شد.
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