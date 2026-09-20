اجرای ۲ هزار برنامه هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دفاع مقدس تجلی سنت الهی «ان تنصروا الله ینصرکم» و امتداد فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است؛ مقطعی از تاریخ که فرهنگ متعالی ایثار، مقاومت، شهادت و ایستادگی را به عنوان رمز ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی به نسلهای آینده معرفی کرد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: ملت بزرگ ایران با گذشت بیش از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با الهام از مکتب عاشورا و در پرتو رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر انواع توطئهها، تحریمها و تجاوزهای دشمنان، از جمله جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصههای تقابل، با سربلندی ایستادگی کرده است.
فلاحی بیان کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مدافعان کشور، فصل تازهای از مقاومت و بعثت مردم را در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت رقم زد و خون پاک شهدا، درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی را استوارتر کرد.
وی هدف اصلی برگزاری مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت را تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت به ویژه در میان نسل جوان دانست و گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در هفته دفاع مقدس بر آن تمرکز کنیم، جهاد تبیین و معرفی ابعاد مختلف این دوران پرافتخار است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به حضور و مقاومت مردم ایران در عرصههای مختلف، گفت: مقاومت و ایستادگی مردم ایران و حتی پایداری برخی ملتهای مسلمان منطقه، مرهون تجربه هشت سال دفاع مقدس است و باید این موضوع با دقت و عمق بیشتری برای نسل جوان تبیین شود.
فلاحی یکی از محورهای مهم جهاد تبیین را تشریح بصیرت، هوشمندی و عقلانیت فرماندهی عالی کشور در دوران دفاع مقدس و عرصههای بعدی مقاومت دانست و افزود: ایثار و فداکاری رزمندگان، وحدت نیروهای مسلح و آحاد ملت ایران و اراده مقاومت و پیروزی ملت باید برای نسلهای آینده بازخوانی شود.
وی همچنین بر تبیین ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دفاع مقدس برای آینده کشور و جهان اسلام تأکید کرد.
شعار «لبیک یا خامنهای» برای هفته دفاع مقدس
فلاحی با اشاره به روزشمار هفته دفاع مقدس امسال گفت: هفته دفاع مقدس و مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت امسال با شعار «لبیک یا خامنهای» برگزار میشود.
وی افزود: یکم مهرماه با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران ایثار و همبستگی ملی»، دوم مهرماه با عنوان «جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی»، سوم مهرماه با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان؛ قهرمانان جاودانه ملت»، چهارم مهرماه با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»، پنجم مهرماه با عنوان «دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان»، ششم مهرماه با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» نامگذاری شده است.
وی افزود: هفتم مهرماه با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» و هشتم مهرماه با عنوان «فرماندهان، عزتمداران و حماسهآفرینان» نامگذاری شده است.
اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در خراسان جنوبی
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: ستادهای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستانها، نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده و بیش از ۲ هزار برنامه برای گرامیداشت این هفته در سامانه مربوط ثبت شده است.
فلاحی گفت: این نمایش، بخشهایی از تاریخ معاصر از جمله دوران مبارزات امام خمینی(ره)، دستگیری و زندانی شدن ایشان، پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و تحولات پس از آن را روایت میکند.
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری مراسم تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با سراسر کشور و در شهرهای مختلف استان برگزار میشود.
فلاحی افزود: حدود ۱۱ هزار نفر از رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههای شهدا در برنامه پنجساله مورد تجلیل و تکریم قرار خواهند گرفت تا هیچکدام از پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت از قلم نیفتند.
وی با اشاره به اهمیت تکریم رزمندگان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دستاندرکاران یکی از کنگرههای گرامیداشت رزمندگان دفاع مقدس، بر اهمیت این اقدام تأکید کردند؛ چراکه بسیاری از رزمندگان سالها در میدان جنگ باقی ماندند و مسیر شهدا را ادامه دادند.
فلاحی تأکید کرد: تکریم پیشکسوتان تنها به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محدود نمیشود و در سالهای آینده رزمندگان و نقشآفرینان جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصههای مقاومت نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی افزود: افرادی که در مساجد، هیئتها، موکبها، تشکلها و دیگر مجموعههای مردمی برای حفظ انسجام و افزایش بصیرت مردم تلاش کردند نیز بخشی از بدنه مقاومت و پشتیبانی مردمی محسوب میشوند و باید نقش آنان در آینده ثبت و روایت شود.
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در نخستین روز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در این نمایشگاه دستاوردها و روایتهای مربوط به دفاع مقدس هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصههای مقاومت به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی افزود: نواختن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با بازگشایی مدارس در اول مهرماه با حضور مسئولان، خانوادههای شهدا و مردم برگزار میشود.
فلاحی ادامه داد: عطرافشانی گلزار شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگهای اخیر و همچنین یادمانهای شهدای گمنام نیز در طول هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد و دستگاههای اجرایی استان برای حضور سازمانیافته در یادمانهای شهدا برنامهریزی کردهاند.
رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس
وی از رونمایی حدود ۱۰۰ عنوان اثر ادبی و هنری در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: ۷۰ عنوان از این آثار توسط ستاد کنگره ملی شهدای استان و ۳۰ عنوان نیز توسط ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان تولید شده است.
فلاحی برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی در چهارم مهرماه، خاطرهگویی راویان دفاع مقدس در ادارات، مساجد و دانشگاهها، برگزاری نشستهای بصیرتی، شب شعر و شب خاطره، نمایشگاههای عکس، پوستر و کتاب، مسابقات ورزشی با عنوان جام دفاع مقدس، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و برگزاری یادوارههای محلهمحور شهدا را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس اعلام کرد.
وی افزود: کرسیهای آزاداندیشی با موضوع دفاع مقدس هشت ساله و جنگهای اخیر در دانشگاهها، مدارس و حوزههای علمیه برگزار خواهد شد و صدا و سیمای استان نیز ویژهبرنامههای مختلفی را در حوزه دفاع مقدس و مقاومت پخش میکند.
افتتاح فاز نخست موزه دفاع مقدس در صورت تکمیل پروژه
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی درباره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان نیز گفت: تلاش شبانهروزی برای تکمیل فاز نخست این مجموعه در جریان است و در صورت آماده شدن، این فاز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.
فلاحی افزود: خراسان جنوبی، کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از جمله استانهایی هستند که فاز نخست موزه دفاع مقدس آنها در حال اجراست و در صورت تکمیل، افتتاح این پروژهها به صورت همزمان انجام خواهد شد.
وی مکان مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان را در بلوار شهید صیاد شیرازی بیرجند اعلام کرد و گفت: در صورت فراهم نشدن شرایط افتتاح در هفته دفاع مقدس، این مراسم در مناسبت دیگری از جمله دهه بصیرت یا دهه فجر برگزار خواهد شد.
فلاحی همچنین از اجرای پویش «برای آیندهسازان ایران»، توزیع بستههای نوشتافزار ایرانی ـ اسلامی، بهرهبرداری از پروژههای محرومیتزدایی، تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس و تقدیر از استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس دانشگاههای استان خبر داد.
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