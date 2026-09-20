به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: با تأکید مسئولان استان بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، اجرای دو نیروگاه کوچک و راهبردی در علیآبادکتول از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
وی افزود: این دو نیروگاه با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به هزینه اجرای این طرحها گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال گذشته برای احداث این دو نیروگاه هزینه شده است.
بابایی همچنین از وجود حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده در کمیته امداد گلستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پرداخت تسهیلات در خردادماه، بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر قرار گرفته و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پروندههای موجود ضروری است.
وی خواستار حمایت برای تأمین منابع مورد نیاز کمیته امداد شد و اظهار کرد: رفع این محدودیت میتواند زمینه اجرای برنامههای پیشبینیشده این نهاد در سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.
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