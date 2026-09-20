  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

۲ نیروگاه خورشیدی کمیته امداد گلستان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد

۲ نیروگاه خورشیدی کمیته امداد گلستان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد

گرگان-مدیرکل کمیته امداد گلستان از بهره‌برداری دو نیروگاه خورشیدی این نهاد در علی‌آباد با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: با تأکید مسئولان استان بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای دو نیروگاه کوچک و راهبردی در علی‌آبادکتول از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: این دو نیروگاه با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به هزینه اجرای این طرح‌ها گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال گذشته برای احداث این دو نیروگاه هزینه شده است.

بابایی همچنین از وجود حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده در کمیته امداد گلستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پرداخت تسهیلات در خردادماه، بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر قرار گرفته و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پرونده‌های موجود ضروری است.

وی خواستار حمایت برای تأمین منابع مورد نیاز کمیته امداد شد و اظهار کرد: رفع این محدودیت می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این نهاد در سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.

کد مطلب 6952552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه