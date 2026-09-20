  1. استانها
  2. تهران
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

بازسازی خانه ۱۵۵ ساله کدخدا قاسم در روستای خاوه ورامین

بازسازی خانه ۱۵۵ ساله کدخدا قاسم در روستای خاوه ورامین

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورامین از پایان بخش نخست مرمت خانه تاریخی ۱۵۵ ساله کدخدا قاسم در روستای خاوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، در جمع خبرنگاران، از پایان بخش نخست عملیات عمرانی مرمت و بازسازی خانه تاریخی کدخدا قاسم در روستای خاوه ورامین خبر داد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین اظهار کرد: این اقدام با حمایت و نظارت این اداره و به همت حاج‌علی احمدی، فرزند سیف‌الله‌خان و یکی از نوادگان کدخدا قاسم، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده و اکنون آماده بازدید گردشگران است.

وی افزود: این خانه آجری و خشت‌وگلی دارای حوضخانه، زیرزمین، اندرونی، بیرونی و سایر بخش‌هاست و در مجموع یکی از عمارت‌های ارزشمند تاریخی شهرستان ورامین به شمار می‌رود که در بافت سنتی و قدیمی روستای خاوه از توابع بخش جوادآباد واقع شده و قدمت آن به حدود ۱۵۵ سال قبل و دوره ناصرالدین‌شاه قاجار می‌رسد.

تاجیک تصریح کرد: بنای این خانه تاریخی در گذشته در باغی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع قرار داشته و دارای حدود دو هزار مترمربع زیربنا بوده و در ایام مختلف سال، به‌ویژه ماه‌های محرم و صفر، در آن مراسم عزاداری و اطعام عزاداران برگزار می‌شده است.

کد مطلب 6952559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه