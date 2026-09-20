بازسازی خانه ۱۵۵ ساله کدخدا قاسم در روستای خاوه ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، در جمع خبرنگاران، از پایان بخش نخست عملیات عمرانی مرمت و بازسازی خانه تاریخی کدخدا قاسم در روستای خاوه ورامین خبر داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین اظهار کرد: این اقدام با حمایت و نظارت این اداره و به همت حاجعلی احمدی، فرزند سیفاللهخان و یکی از نوادگان کدخدا قاسم، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده و اکنون آماده بازدید گردشگران است.
وی افزود: این خانه آجری و خشتوگلی دارای حوضخانه، زیرزمین، اندرونی، بیرونی و سایر بخشهاست و در مجموع یکی از عمارتهای ارزشمند تاریخی شهرستان ورامین به شمار میرود که در بافت سنتی و قدیمی روستای خاوه از توابع بخش جوادآباد واقع شده و قدمت آن به حدود ۱۵۵ سال قبل و دوره ناصرالدینشاه قاجار میرسد.
تاجیک تصریح کرد: بنای این خانه تاریخی در گذشته در باغی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع قرار داشته و دارای حدود دو هزار مترمربع زیربنا بوده و در ایام مختلف سال، بهویژه ماههای محرم و صفر، در آن مراسم عزاداری و اطعام عزاداران برگزار میشده است.
نظر شما