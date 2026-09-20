  1. استانها
  2. فارس
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

شعر فارسی باید در خدمت قرآن و عترت قرار گیرد

شعر فارسی باید در خدمت قرآن و عترت قرار گیرد

شیراز-مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور با تأکید بر ظرفیت شعر فارسی برای ترویج معارف دینی گفت:جشنواره ملی شعر آیات باید در شأن شعر فارسی، معارف قرآن و سیره اهل بیت برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی صبح یکشنبه در آیین رونمایی پوستر و نشست خبری جشنواره ملی شعر آیات در حافظیه شیراز، شعر را یکی از اثرگذارترین ابزارهای فرهنگی و هنری برای انتقال مفاهیم اخلاقی و دینی دانست و گفت: شعر به عنوان یک زبان رسا و رسانه‌ای معتبر در فرهنگ ایرانی، ظرفیت بالایی برای گسترش آموزه‌های قرآن و عترت دارد.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در جوار آرامگاه حافظ افزود: حضور در حافظیه برای معرفی جشنواره ملی شعر آیات اتفاق ارزشمندی است و این رویداد باید با تکیه بر جایگاه شعر فارسی و در تراز معارف قرآن و سیره اهل‌بیت(ع) دنبال شود.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور ادامه داد: آثار حافظ نشان می‌دهد این شاعر بزرگ با معارف قرآن و عترت پیوند عمیقی داشته و بخش قابل توجهی از اشعار او سرشار از مضامین قرآنی و دینی است.

مجیدی با بیان اینکه شیراز یکی از مهم‌ترین کانون‌های شعر و ادب فارسی است، گفت: توسعه و تقویت این جریان فرهنگی می‌تواند از همین خاستگاه ادبی آغاز شود و پیوند میان شعر، رسانه و معارف قرآنی را گسترش دهد.

وی همچنین با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و یاد استاد شهریار، ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره شعر آیات به پاسداشت زبان فارسی و ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) کمک کند.

کد مطلب 6952551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه