شعر فارسی باید در خدمت قرآن و عترت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی صبح یکشنبه در آیین رونمایی پوستر و نشست خبری جشنواره ملی شعر آیات در حافظیه شیراز، شعر را یکی از اثرگذارترین ابزارهای فرهنگی و هنری برای انتقال مفاهیم اخلاقی و دینی دانست و گفت: شعر به عنوان یک زبان رسا و رسانه‌ای معتبر در فرهنگ ایرانی، ظرفیت بالایی برای گسترش آموزه‌های قرآن و عترت دارد.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در جوار آرامگاه حافظ افزود: حضور در حافظیه برای معرفی جشنواره ملی شعر آیات اتفاق ارزشمندی است و این رویداد باید با تکیه بر جایگاه شعر فارسی و در تراز معارف قرآن و سیره اهل‌بیت(ع) دنبال شود.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور ادامه داد: آثار حافظ نشان می‌دهد این شاعر بزرگ با معارف قرآن و عترت پیوند عمیقی داشته و بخش قابل توجهی از اشعار او سرشار از مضامین قرآنی و دینی است.

مجیدی با بیان اینکه شیراز یکی از مهم‌ترین کانون‌های شعر و ادب فارسی است، گفت: توسعه و تقویت این جریان فرهنگی می‌تواند از همین خاستگاه ادبی آغاز شود و پیوند میان شعر، رسانه و معارف قرآنی را گسترش دهد.

وی همچنین با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و یاد استاد شهریار، ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره شعر آیات به پاسداشت زبان فارسی و ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) کمک کند.

