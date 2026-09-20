به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای بانشاط برای دانش‌آموزان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تحقق «مهرِ امیدآفرین» اندیشیده شده است و کلاس‌های درس در تمامی مقاطع استان هرمزگان از ابتدای سال تحصیلی به صورت حضوری دایر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی افزود: جشن شکوفه‌ها (ویژه کلاس‌اولی‌ها) و جشن جوانه‌ها (ویژه پایه‌هفتمی‌ها) روز دوشنبه، ۳۰ شهریورماه، در مدارس سراسر استان برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان عزیز با خاطره‌ای خوش، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان ضمن دعوت از اولیا و مربیان برای همراهی در این مسیر، ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف فرهنگیان و همکاری خانواده‌ها، سال تحصیلی پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و امید برای آینده‌سازان هرمزگان باشد.