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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

مدارس استان هرمزگان به صورت حضوری بازگشایی می‌شوند

مدارس استان هرمزگان به صورت حضوری بازگشایی می‌شوند

بندرعباس- مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ضمن تشریح آمادگی‌های ستاد پروژه مهر استان، از بازگشایی مدارس استان هرمزگان به صورت حضوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای بانشاط برای دانش‌آموزان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تحقق «مهرِ امیدآفرین» اندیشیده شده است و کلاس‌های درس در تمامی مقاطع استان هرمزگان از ابتدای سال تحصیلی به صورت حضوری دایر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی افزود: جشن شکوفه‌ها (ویژه کلاس‌اولی‌ها) و جشن جوانه‌ها (ویژه پایه‌هفتمی‌ها) روز دوشنبه، ۳۰ شهریورماه، در مدارس سراسر استان برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان عزیز با خاطره‌ای خوش، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان ضمن دعوت از اولیا و مربیان برای همراهی در این مسیر، ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف فرهنگیان و همکاری خانواده‌ها، سال تحصیلی پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و امید برای آینده‌سازان هرمزگان باشد.

کد مطلب 6952487

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    نظرات

    • مرتضی قاسمی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      35 6
      پاسخ
      با سلام حداقل استانهای جنوبی تا روشن شدن تکلیف جنگ غیر حضوری برگزار میکردید هنوز داغ فرزندانمان از دل نرفته
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      25 1
      پاسخ
      جوابگوی مردم هم هستید
    • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 1
      پاسخ
      اشتباه لستراتژیک
    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      6 2
      پاسخ
      مگه از جون بچه هامون سیر شدیم .
    • جزیره IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      2 2
      پاسخ
      فرزند خودتون کدوم مدرسه حضوری می ره؟
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      1 4
      پاسخ
      لطفاً اگر قصد بر انجام حضوری مدارس ندارید یکسال کل آموزش را تعطیل کنید....آموزش به صورت مجازی کلا الکی هست و اتلاف وقت هست....هیچ زیر ساختی برای آموزش مجازی نیست و هیچ یادگیری وجود ندارد ...متاسفم برای والدینی که فقط دنبال مجازی هستن حتی در شرایط بدون جنگ و ....این وسط فقط فرزند شما ضرر می‌کنه و از آینده بی بهره.....
    • ندا یگانه IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 0
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      مدارس اگه حضوری برگزار بشه در استان های جنوبی ، اگه جون یک دانش آموز در خطر بیفته باید مسئولین جوابگو باشند .

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