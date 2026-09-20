به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای گمرکی چین نشان میدهد صادرات فرآوردههای نفتی چین در ماه اوت ۱۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و صادرات سوخت جت این کشور هم به بالاترین حجم خود رسیده است.
چین یکی از صادرکنندگان اصلی فرآوردههای نفتی در آسیاست که اواسط مارس، همزمان با خطر اختلال در عرضه انرژی از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه، بهمنظور حفظ عرضه داخلی، صادرات فرآوردههای نفتی مانند گازوئیل، بنزین و سوخت جت را محدود کرد.
بااینحال، پکن از اواسط ماه ژوئیه روند کاهش این محدودیتها را آغاز کرد و پیشبینی میشود در ماه سپتامبر هم به تعدیل محدودیتهای صادراتی ادامه دهد؛ اقدامی که میتواند حاشیه سود بالاتری را در بازارهای خارجی برای این کشور فراهم کند.
بر اساس این دادهها، مجموع صادرات فرآوردههای نفتی چین شامل گازوئیل، بنزین، سوخت جت و سوخت کشتی در ماه اوت به ۶ میلیون و ۱۰ هزار تن رسید.
بااینحال، صادرات فرآوردههای نفتی این کشور در هشت ماه نخست سال جاری میلادی با ۹.۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسیده است.
دادههای گمرکی چین نشان میدهد که صادرات سوخت جت این کشور در ماه اوت با رشد ۴۱.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۵ به بالاترین حجم خود یعنی ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تن رسید.
صادرات سوخت جت این کشور در هشت ماه امسال هم با ۱۴.۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تن رسید.
در همین حال، صادرات گازوئیل چین در ماه اوت با افزایش ۴۲.۱ درصدی نسبت به سال گذشته به یکمیلیون و ۳۳۰ هزار تن رسید که بالاترین مقدار از ماه مارس ۲۰۲۴ تاکنون به شمار میرود.
صادرات گازوئیل این کشور در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ هم ۵.۹ درصد افزایش یافت و به ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تن رسید.
صادرات بنزین چین در ماه اوت به ۷۰۰ هزار تن رسید؛ هرچند این رقم نسبت به سال گذشته ۱۷.۵ درصد کاهش داشته، اما بالاترین مقدار صادرات این کشور از اکتبر سال گذشته تاکنون بوده است.
چین از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ میلادی ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تن بنزین صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۴ درصد کاهش نشان میدهد.
دادهها همچنین نشان میدهد که واردات گاز طبیعی مایعشده (الانجی) چین در ماه اوت با کاهشی ۱۷.۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ به ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تن رسید.
در همین حال، واردات الانجی چین در هشت ماه نخست سال جاری با ۶.۸ درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تن رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین از بازیگران اصلی بازار فرآوردههای نفتی آسیاست و تغییرات صادراتی این کشور میتواند بر توازن عرضه و تقاضا در بازار منطقه اثر بگذارد. پکن در پی نگرانی از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه، از اواسط مارس ۲۰۲۶ محدودیتهایی را برای صادرات فرآوردههایی مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت اعمال کرد.
با کاهش تدریجی این محدودیتها از اواسط ژوئیه، روند صادرات فرآوردههای نفتی چین بار دیگر افزایشی شد؛ موضوعی که میتواند عرضه فرآوردهها در بازارهای خارجی، بهویژه بازار آسیا، را افزایش دهد. با این حال، آمار هشت ماهه نشان میدهد مجموع صادرات فرآوردههای نفتی چین همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
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