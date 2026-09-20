به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ندرلو قبل از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول که در دبیرستان مهدیه زنجان برگزار شدT با بیان اینکه دوره متوسطه اول در تعیین مسیر تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: دانش‌آموزان در این دوره به تدریج در حال ترسیم نقشه راه آینده خود و انتخاب مسیرهای تخصصی تحصیل هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا انتخاب رشته آنها آگاهانه و متناسب با استعداد و نیازهای جامعه باشد.

وی افزود: هدف این است که با انتخاب صحیح رشته‌های تحصیلی، شاهد حضور و پذیرش بیشتر دانش‌آموزان استان زنجان، به ویژه دختران، در رشته‌های مختلف دانشگاهی باشیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف ادامه داد: توسعه کشور به نیروهای توانمند و متخصص در حوزه‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی و سایر عرصه‌ها نیاز دارد و دانش‌آموزان باید با نگاه گسترده و شناخت درست نسبت به آینده خود تصمیم بگیرند.

ندرلو با اشاره به تغییر نقش معلمان در فرآیند تربیت و آموزش خاطرنشان کرد: در کنار آموزش دروس پایه، توجه به مهارت‌های زندگی باید در برنامه آموزشی دانش‌آموزان جدی گرفته شود تا آنان بتوانند در مواجهه با مسائل و چالش‌های آینده، تصمیم‌های درست‌تری اتخاذ کنند.

وی سواد رسانه‌ای را یکی دیگر از نیازهای اساسی نسل امروز دانست و گفت: گسترش فضای مجازی و استفاده روزافزون از ابزارهای هوشمند، ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان را دوچندان کرده است.

ندرلو افزود: دانش‌آموزان باید نحوه استفاده صحیح و هدفمند از اینترنت و ابزارهای هوشمند را بیاموزند و از این ظرفیت‌ها به عنوان ابزاری برای رشد علمی، یادگیری و هدایت مسیر آینده خود استفاده کنند.

وی موفقیت دانش‌آموزان را حاصل ترکیب دانش، مهارت و پشتکار دانست و برای دانش‌آموزان استان زنجان در مسیر تحصیل و ورود به عرصه‌های علمی و شغلی آرزوی موفقیت کرد.