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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

یوسفی: «دانشگاه» نباید محل جولان عده‌ای معدود برای کارهای سیاسی باشد

یوسفی: «دانشگاه» نباید محل جولان عده‌ای معدود برای کارهای سیاسی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: فضای دانشگاه‌ها باید فضای نخبگانی باشد و نباید به محل فعالیت و جولان افراد معدودی تبدیل شود که به دنبال مباحث سیاسی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با اشاره به تصمیمات متناقض دولت درباره بنزین، گفت: در موضوع بنزین، میان معاون رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مرتبط ناهماهنگی‌هایی ایجاد شد که موجب نگرانی مردم شد و در نهایت نیز مشخص نشد که قرار است افزایش قیمت بنزین انجام شود یا خیر.

وی در ادامه، گفت: در حال حاضر تعهد دولت نسبت به فروشگاه‌هایی که مقرر بود مطالبات آن‌ها پرداخت شود، انجام نشده است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز طرح کالابرگ را اجرا نمی‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تصریح کرد: فضای دانشگاه‌ها باید فضای نخبگانی باشد و نباید به محل فعالیت و جولان افراد معدودی تبدیل شود که به دنبال مباحث سیاسی هستند.

کد مطلب 6952488
زهرا علیدادی

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