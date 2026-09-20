به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با اشاره به تصمیمات متناقض دولت درباره بنزین، گفت: در موضوع بنزین، میان معاون رئیسجمهور و دستگاههای مرتبط ناهماهنگیهایی ایجاد شد که موجب نگرانی مردم شد و در نهایت نیز مشخص نشد که قرار است افزایش قیمت بنزین انجام شود یا خیر.
وی در ادامه، گفت: در حال حاضر تعهد دولت نسبت به فروشگاههایی که مقرر بود مطالبات آنها پرداخت شود، انجام نشده است و بسیاری از فروشگاهها نیز طرح کالابرگ را اجرا نمیکنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاهها، تصریح کرد: فضای دانشگاهها باید فضای نخبگانی باشد و نباید به محل فعالیت و جولان افراد معدودی تبدیل شود که به دنبال مباحث سیاسی هستند.
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