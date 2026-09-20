حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت امروز (یکشنبه) تا صبح فردا (دوشنبه)، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در فراساحل شمالی استان، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در ساعاتی از وقت امروز و فردا (بویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، بصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان ( غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان)، با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی استان ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر از اواخر وقت امروز در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.