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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

توزیع ۴۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد لنگرود

توزیع ۴۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد لنگرود

لنگرود- رئیس کمیته امداد لنگرود از توزیع ۴۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

علیرضا صداقت‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد لنگرود همزمان با بازگشایی مدارس اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، ۳۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد توزیع شده و فردا نیز ۱۰۰ بسته دیگر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۸۱۱ دانش‌آموز در لنگرود تحت پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: حمایت از دانش‌آموزان صرفاً به تأمین لوازم و بسته‌های تحصیلی محدود نمی‌شود و در طول سال برنامه‌های مختلفی برای پشتیبانی از مسیر تحصیلی آنان در نظر گرفته شده است.

حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) لنگرود با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی این نهاد بیان کرد: پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک‌هزینه به نخبگان، تسهیلات دانشجویی و وام نخبگان از جمله حمایت‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

صداقت‌نیا هدف از اجرای این برنامه‌ها را کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فرزندان آنها عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که مشکلات مالی خانواده‌ها مانع تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نشود و آنان بتوانند با آرامش بیشتری مسیر علمی خود را ادامه دهند.

وی در پایان تصریح کرد: حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، در کنار سایر خدمات حمایتی کمیته امداد، با هدف کمک به توانمندسازی خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه موفقیت و آینده بهتر فرزندان آنان انجام می‌شود.

کد مطلب 6952827

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