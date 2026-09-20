علیرضا صداقت‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد لنگرود همزمان با بازگشایی مدارس اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، ۳۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد توزیع شده و فردا نیز ۱۰۰ بسته دیگر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۸۱۱ دانش‌آموز در لنگرود تحت پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: حمایت از دانش‌آموزان صرفاً به تأمین لوازم و بسته‌های تحصیلی محدود نمی‌شود و در طول سال برنامه‌های مختلفی برای پشتیبانی از مسیر تحصیلی آنان در نظر گرفته شده است.

حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) لنگرود با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی این نهاد بیان کرد: پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک‌هزینه به نخبگان، تسهیلات دانشجویی و وام نخبگان از جمله حمایت‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

صداقت‌نیا هدف از اجرای این برنامه‌ها را کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فرزندان آنها عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که مشکلات مالی خانواده‌ها مانع تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نشود و آنان بتوانند با آرامش بیشتری مسیر علمی خود را ادامه دهند.

وی در پایان تصریح کرد: حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، در کنار سایر خدمات حمایتی کمیته امداد، با هدف کمک به توانمندسازی خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه موفقیت و آینده بهتر فرزندان آنان انجام می‌شود.