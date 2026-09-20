برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدیپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس در طول عمر انقلاب اسلامی با رویکردی تمدنی رقم خورد و به گنجینهای ارزشمند از مکتب، فرهنگ و منش انقلابی تبدیل شده است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف دفاع مقدس افزود: این دوران فارغ از نگاههای مختلف، نمونهای از چگونگی شکلگیری یک عرصه دفاعی بر پایه مشارکت عمومی و نگاه تمدنی است و یکی از ویژگیهای برجسته آن، حضور گسترده مردم در دفاع از سرزمین و ارزشهای کشور بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان، پیروی از ولایت فقیه و انسجام عمومی را از دیگر ویژگیهای دوران دفاع مقدس دانست و بیان کرد: وحدت و همبستگی مردم در قالب بسیج عمومی، یکی از مؤلفههای مهمی بود که در دوران دفاع مقدس زمینهساز ایستادگی ملت ایران شد.
مهدیپور با اشاره به تجربههای بهدستآمده از دوران دفاع مقدس گفت: شجاعت، صلابت و روحیه ایستادگی مردم و مسئولان در میدان، ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد و این تجربه میتواند در تبیین ظرفیتهای جامعه برای نسلهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
وی بر ضرورت توجه رسانهها به روایتگری صحیح از دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: در شرایطی که جنگ شناختی و روایتهایی مختلف در جامعه جریان دارد، باید روایتهایی مستند و واقعی از حماسهها و دستاوردهای دفاع مقدس برای افکار عمومی و به ویژه نسل جوان تبیین شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «لبیک یا خامنهای» اظهار کرد: برنامههای این هفته با محوریت خدمترسانی به مردم و تقویت فعالیتهای فرهنگی و مردمی در سطح استان برگزار میشود.
مهدیپور از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با خانوادههای شهدا، رزمندگان و آزادگان، برگزاری یادوارههای شهدا، افتتاح طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی، رونمایی از کتاب، برپایی میزهای خدمت و برنامههای فرهنگی از جمله این برنامه هاست.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی، میزگردها و تریبونهای آزاد در مدارس و مراکز فرهنگی میتواند به شکلگیری روایت دقیقتر و مستندتر از دوران دفاع مقدس کمک کند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان همچنین از اکران فیلم «جانشین» با محوریت روایت زندگی سردار شهید حسین املاکی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات «میدانیار»، فضاسازی شهری و اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این هفته است.
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