تیم ملی تنیس روی میز ایران جدال صدرنشینی را از هند برد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ تیم ملی تنیس ایران صبح امروز یکشنبه در نخستین دیدار خود برابر پاکستان به برتری ۳ بر صفر رسید و عصر امروز برای صدرنشین به مصاف هند رفت و این تیم را هم ۳ بر صفر شکست داد.



در این مسابقه که در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن برگزار شد، ابتدا نوشاد عالمیان برابر مانوش شاه قرار گرفت و هر چند در دو ست نخست با اقتدار حریفش را شکست داد اما در ست سوم به دردسر افتاد اما در نهایت ۱۲ بر ۱۰ مانوش را شکست داد.



در دومین مسابقه بنیامین فرجی برابر مانوف تاکار گرفت و در ست نخست با اقتدار ۱۱ بر ۲ حریف خود را شکست داد. در ست دوم هر چند بنیامین از حریفش عقب افتاد اما در امتیاز ۶ به بازی برگشت و در نهایت این ست را هم ۱۱ بر ۶ به سود خود تمام کرد. وی در ست سوم هم با اقتدار ظاهر شد و ۱۱ بر ۶ حریف خود را شکست داد تا سه بر صفر برنده مسابقه شود.



در سومین مسابقه که تایید کننده پیروزی ایران بود نیما عالمیان برابر هارمیت دسای قرار گرفت که ست اول نزدیک پیش رفت اما در نهایت عالمیان ۱۲ بر ۱۰ حریف خود را شکست داد.



در ست دوم هم دو بازیکن رقابت نزدیکی داشتند و تا امتیاز ۱۳ مساوی پیش رفتند اما در نهایت حریف هندی ۱۵ بر ۱۳ پیروز شد. در ست سوم اما عالمیان با اقتدار ۱۱ بر ۳ حریف را شکست داد تا کار به ست چهارم کشیده شود.



در ست چهارم تلاش ملی پوش ایران برای رسیدن به پیروزی ثمربخش نبود و این حریف هندی بود که ۱۲ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا ست حساس تکلیف برنده مسابقه این دو را مشخص کند.



در ست پنجم نیما عالمیان شروع خوبی داشت و چهار امتیاز از حریفش پیش افتاد و با ادامه این روند موفق شد ۱۱ بر ۲ حریف را شکست دهد و با پیروزی ۳ بر ۲ خود در این ست برد ۳ بر صفر ایران برابر هند را رقم زد.