ضرورت تقویت فرهنگ تلاوت و تدبر در قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای گسترش فرهنگ قرآن، ضمن تبریک و تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه قرآنی، اظهار کرد: از زحماتی که در بخشهای مختلف برای پیشبرد فعالیتهای قرآنی انجام شده است، صمیمانه تشکر میکنم؛ چراکه موضوعی مهمتر از قرآن در فرهنگ دینی ما وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به تلاوت قرآن افزود: فرهنگ قرآنخوانی در جامعه هنوز در سطح مطلوب قرار ندارد و باید زمینهای فراهم شود که مردم با قرآن انس بیشتری پیدا کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه توسعه فرهنگ تلاوت نباید صرفاً به افزایش شمار حافظان قرآن محدود شود، تصریح کرد: حفظ قرآن امر ارزشمندی است و باید برای تحقق اهداف تعیینشده در این زمینه تلاش کرد، اما در کنار آن باید کاری کنیم که شمار زیادی از مردم، حتی اگر روزانه تنها یک صفحه قرآن تلاوت کنند، به این کار عادت کنند.
آیتالله محمدی لائینی ادامه داد: اینکه در یک شهر هزار یا پنج هزار حافظ قرآن داشته باشیم ارزشمند است، اما در کنار تربیت حافظان باید فرهنگ عمومی تلاوت قرآن نیز گسترش پیدا کند تا جمعیت گستردهای از مردم به صورت مستمر با قرآن مأنوس باشند.
وی آموزش صحیح قرآن را از دیگر ضرورتهای این حوزه دانست و گفت: خانههای قرآن و مراکز آموزشی باید بتوانند آموزش قرآن را به شکل درست و مستمر ارائه دهند و برنامههای آموزشی برای کودکان و نوجوانان نیز توسعه پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به نقش مردم و نهادهای فرهنگی در گسترش فرهنگ قرآنی اظهار کرد: از سوی مردم باید تلاوت قرآن و تدبر در آیات الهی تقویت شود و از سوی عالمان، معلمان و مبلغان دینی نیز تلاوت، تبیین و تفسیر معارف قرآن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تلاوت قرآن برای مردم و رساندن آیات الهی به گوش جامعه، خود آثار و برکات فراوانی دارد و باید در برنامههای فرهنگی جدی گرفته شود.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت تبیین معارف قرآن تأکید کرد و گفت: تبیین، تفسیر و برداشت صحیح از آیات قرآن باید در جامعه تقویت شود و موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز با بهرهگیری از معارف قرآن و روایات برای مردم تبیین شود.
وی با اشاره به مباحث مرتبط با حجاب و عفاف خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند حجاب و عفاف، نباید مسئله را صرفاً در چارچوب تصمیمات حکومت و حاکمیت دید، بلکه باید آیات قرآن، روایات و دیدگاههای فقهی و فتاوای مراجع برای جامعه به صورت صحیح تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان بر ضرورت پیوند میان آموزش، تلاوت، تدبر و تبیین قرآن تأکید کرد و گفت: گسترش فرهنگ قرآنی زمانی محقق میشود که قرآن در زندگی روزمره مردم حضور بیشتری پیدا کند و معارف آن به شکل صحیح و قابل فهم در جامعه ترویج شود.
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