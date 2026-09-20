توزیع ۴۰ هزار بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند

حجت الاسلام موسوی متقی مدیرکل اموراجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع تعداد حدود ۴۰ هزار بسته تحصیلی، همزمان با بازگشایی مدارس در بین دانش آموزان سراسرکشور خبر داد.

وی در اینباره افزود: این کار در راستای اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش، چهاردهمین دوره طرح «مهرتحصیلی» –اجرای نیات از محل عواید موقوفات با موضوع کمک به دانش آموزان- در نیمه دوم شهریور سالجاری، برگزار می‌شود.

شناسایی دانش آموزان مستعد و نیازمند مطابق نیات واقفین، ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور در حوزه اجرای نیات، شفاف سازی و اطلاع رسانی از مصرف عواید موقوفات، ترغیب و جذب خیرین در امر ایجاد وقف جدید در موضوعات؛ دانش آموزان مستعد و درس خوان، دانش آموزان بی بضاعت، هزینه تحصیل و امرار معاش محصلین، خرید لباس و لوازم التحریر برای دانش آموزان و... از اهداف این طرح است.

موسوی متقی تصریح کرد: بیش از ۵۵۷ موقوفه دارای درآمد مرتبط با طرح و ۱۶۷۷ نیت درخصوص کمک به دانش آموزان در کشور وجود دارد که عواید آن صرف حمایت از دانش آموزانی می شود که قادر به تامین هزینه تحصیل، خرید لوازم التحریر، کیف، و... نیستند.

موسوی متقی در خصوص دریافت کنندگان این اقلام گفت: دریافت کنندگان خدمات(بهره مندان) دانش آموزان بی بضاعت نقاط محروم کشور- دانش آموزان مستعد ودرس خوان، دانش آموزان دارالایتام و مجتمع های تربیتی تحت نظارت سازمان اوقاف وامورخیریه- دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی هستند.

این مسئول سازمان اوقاف در پایان بیان کرد: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۵ که طرح مهرتحصیلی بصورت هدفمند و متمرکز اجرا می شود، تعداد ۵۰۰ هزار دانش آموز از محل اجرای نیات واقفان از این طرح بهره مند شدند.