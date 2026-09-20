حجتالاسلام جلیل مختارینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: زندگی ائمه اطهار(ع) مجموعهای ارزشمند از آموزههای اخلاقی، معنوی و اجتماعی است که میتواند برای هدایت انسان در عرصههای مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سیره اهلبیت(ع) تنها به بیان فضائل و ویژگیهای فردی محدود نمیشود، بلکه دربرگیرنده درسهایی همچون ایمان، صبر، مسئولیتپذیری، پایبندی به ارزشهای الهی و توجه به مصالح جامعه است و تبیین این آموزهها میتواند در تقویت فرهنگ دینی جامعه مؤثر باشد.
جایگاه علمی و معنوی امام حسن عسکری(ع)
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت امام حسن عسکری(ع) بیان کرد: آن حضرت در دورهای حساس و همراه با محدودیتهای فراوان، با بهرهگیری از علم، حکمت و ارتباط با پیروان خود، به تبیین معارف اسلامی و صیانت از اندیشه امامت پرداختند.
مختارینیا ادامه داد: بررسی سیره امام حسن عسکری(ع) نشان میدهد که هدایت جامعه تنها از مسیر سخنرانی و بیان مستقیم معارف دنبال نمیشود، بلکه رفتار، اخلاق، شیوه ارتباط با مردم و توجه به تربیت فکری و معنوی پیروان نیز بخشی از این رسالت بزرگ است.
وی عنوان کرد: امروز نیز جامعه اسلامی برای عبور از مسائل و چالشهای مختلف، بیش از گذشته نیازمند بهرهگیری از الگوهای دینی و اخلاقی است و سیره امام حسن عسکری(ع) میتواند در این مسیر چراغ راه مؤمنان و بهویژه نسل جوان باشد.
مناسبتهای مذهبی فرصتی برای معرفتافزایی است
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان بر ضرورت توجه بیشتر به ابعاد معرفتی مناسبتهای مذهبی تأکید کرد و گفت: برگزاری مراسمهای جشن و بزرگداشت در مناسبتهای دینی ارزشمند است، اما این برنامهها زمانی میتوانند اثرگذاری ماندگارتری داشته باشند که در کنار شور و نشاط، زمینه افزایش شناخت مردم از معارف اهلبیت(ع) را نیز فراهم کنند.
وی اضافه کرد: نسل جوان امروز نیازمند آشنایی عمیقتر با شخصیت و سبک زندگی ائمه اطهار(ع) است و باید از ظرفیت مناسبتهای مذهبی برای انتقال مفاهیم اخلاقی، معنوی و اجتماعی به زبان قابل فهم و متناسب با نیازهای این نسل استفاده کرد.
مختارینیا با بیان اینکه محبت اهلبیت(ع) از سرمایههای ارزشمند جامعه اسلامی است، گفت: ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) میتواند به تقویت معنویت، اخلاق، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی کمک کند و پیوندهای ایمانی میان اقشار مختلف جامعه را استحکام بخشد.
سیره اهلبیت(ع) پشتوانهای برای صبر و وحدت جامعه
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان اظهار کرد: در شرایط دشوار، آنچه میتواند جامعه را در مسیر خود استوار نگه دارد، برخورداری از روحیه صبر، آگاهی، همبستگی و مسئولیتپذیری است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: آموزههای اهلبیت(ع) همواره بر تقویت ایمان، صبر، بصیرت و حفظ وحدت تأکید داشتهاند و بهرهگیری از این آموزهها میتواند در مواجهه با مشکلات و دشواریهای اجتماعی، فرهنگی و ملی راهگشا باشد.
وی خاطرنشان کرد: جامعهای که از پشتوانه اخلاقی و معنوی برخوردار باشد، در برابر مسائل و چالشها از ظرفیت بیشتری برای حفظ انسجام و همدلی برخوردار خواهد بود و این موضوع ضرورت توجه به معارف اهلبیت(ع) را بیش از پیش آشکار میکند.
ضرورت پیوند نسل جوان با فرهنگ اهلبیت(ع)
مختارینیا با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع) به عموم مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، ابراز امیدواری کرد: با ترویج معارف اهلبیت(ع) و معرفی سیره عملی ائمه اطهار(ع) به نسلهای جدید، زمینه تقویت معنویت، اخلاق، همدلی و بصیرت در جامعه فراهم شود.
وی گفت: شناخت سیره امام حسن عسکری(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع) میتواند علاوه بر تقویت باورهای دینی، الگوهای ارزشمندی برای رفتار فردی و اجتماعی در اختیار جامعه قرار دهد و مسیر حرکت نسل جوان را به سوی ارزشهای اخلاقی و انسانی روشنتر کند.
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