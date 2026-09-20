خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: میلاد امام حسن عسکری(ع) فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و سیره اخلاقی و اجتماعی یازدهمین پیشوای شیعیان و تبیین آموزه‌های ارزشمند آن حضرت در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.

حضرت امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند و دوران امامت ایشان با شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای همراه بود.

آن حضرت با وجود محدودیت‌ها و فشارهای حکومت عباسی، در مسیر هدایت جامعه اسلامی و تبیین معارف دینی تلاش کردند و با تربیت شاگردان و ارتباط با پیروان خود، زمینه تداوم جریان امامت را فراهم ساختند.

این مناسبت همچنین فرصتی است برای توجه دوباره به مفاهیمی همچون اخلاق، تقوا، مسئولیت‌پذیری، صبر و پایبندی به ارزش‌های دینی؛ آموزه‌هایی که در سیره امام حسن عسکری(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند چراغ راه زندگی مؤمنان باشد.

امام حسن عسکری(ع)؛ حلقه مهم تداوم مسیر امامت و انتقال معارف الهی

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزه های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) درباره امامت و جایگاه اهل‌بیت(ع)، بر نقش هدایتگر ائمه اطهار(ع) در تبیین معارف اسلام و تربیت انسان تأکید کرد و گفت: امام حسن عسکری(ع) نیز همچون دیگر ائمه(ع)، مرجع هدایت دینی و الگوی اخلاق، بندگی و صیانت از حقیقت دین به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دوران امامت آن حضرت در شرایط دشوار حکومت عباسی سپری شد؛ با این حال، امام حسن عسکری(ع) با دانش، تقوا، صبر و ارتباط با یاران و پیروان خویش، به تداوم مسیر امامت و انتقال معارف الهی اهتمام ورزید.

حجت‌الاسلام عرب خالص بیان کرد: در فرهنگ شیعه، جایگاه ویژه آن حضرت همچنین از آن جهت است که پدر بزرگوار امام مهدی(عج) و حلقه‌ای مهم در سلسله امامت دوازده‌گانه به شمار می‌آید؛ میلاد این امام بزرگوار، فرصتی برای بازخوانی سیره اهل‌بیت(ع)، تقویت معرفت دینی و تجدید عهد با آرمان‌های عدالت، معنویت و ولایت است.

وی گفت: این مناسبت فرخنده، بهانه‌ای برای توجه دوباره به آموزه‌های امام حسن عسکری(ع) و بهره‌گیری از سیره آن حضرت در مسیر زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان است.

امام حسن عسکری(ع)؛ تکیه‌گاه جامعه شیعه در روزگار فشار عباسیان

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در منابع روایی شیعه، به عبادت، سخاوت، بردباری و کرامت نفس شناخته شده است.

وی بیان کرد: در کتاب‌های حدیثی و تاریخی شیعه، روایت‌هایی از پاسخ‌گویی آن حضرت به پرسش‌های دشوار، آگاهی از امور پنهان برای اذن الهی، گشایش در مشکلات مؤمنان و رفتار کریمانه ایشان با مردم نقل شده است.

حجت‌الاسلام عرب خالص ادامه داد: از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام حسن عسکری(ع)، صبر و استقامت در برابر محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی دوران عباسی بود: آن حضرت با وجود فشارهای حکومت، به تبیین معارف دین، تربیت یاران و حفظ پیوند جامعه شیعه با خاندان پیامبر(ص) ادامه داد.

سیره امام حسن عسکری(ع) الگویی برای پاسداری از ایمان است

زهرا رحمانی، مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه(س) زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تبیین شخصیت امام حسن عسکری(ع)، بر جایگاه والای ایشان در سلسله امامت و نقش برجسته آن حضرت در هدایت جامعه اسلامی تأکید دارند.

وی بیان کرد: امام عسکری(ع) با وجود محدودیت‌های شدید حکومت عباسی و نظارت مستمر دستگاه خلافت، چراغ هدایت و معرفت اهل‌بیت(ع) را روشن نگاه داشت و پیوند میان شیعیان و مکتب امامت را استوار ساخت.

رحمانی تاکید کرد: در منابع روایی و تاریخی شیعه، کرامات و فضائل متعددی به آن حضرت نسبت داده شده است؛ از جمله آگاهی از امور پنهان به اذن الهی، پاسخ‌گویی به مسائل دشوار علمی و معنوی و گشایش در امور مؤمنان؛ در فرهنگ دینی شیعه، نشانه‌هایی از مقام معنوی و ولایت الهی امام دانسته می‌شوند.

وی اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در نگاه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)، نمونه‌ای برجسته از صبر، عبادت، دانش و تقواست؛ سیره آن حضرت نشان می‌دهد که پاسداری از ایمان و حقیقت، حتی در شرایط فشار و محدودیت، از مسئولیت‌های اساسی پیروان اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه (س) زاهدان تاکید کرد: آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی امام حسن عسکری (ع) و تجدید عهد با مسیر ولایت و هدایت اهل‌بیت(ع) مهمترین راه رهایی از چالش های امروز است.

امام حسن عسکری (ع) تداوم سلسله امامت و فرهنگ مهدویت

نرگس طالبی، استاد حوزه علمیه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای امام حسن عسکری(ع) در میان ائمه اطهار(ع)، اظهار کرد: میلاد امام حسن عسکری(ع) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره، فضائل اخلاقی و کرامات امام یازدهم شیعیان و توجه دوباره به آموزه‌های ایشان در عرصه زندگی فردی و اجتماعی است.

وی افزود: امام حسن عسکری(ع) با صبر، دانش، تقوا و رفتار کریمانه، مسیر هدایت پیروان اهل‌بیت(ع) را استمرار بخشیدند.

طالبی با اشاره به کرامات نقل‌شده از امام حسن عسکری(ع) بیان کرد: در منابع روایی و تاریخی شیعه، گزارش‌های متعددی درباره علم، بصیرت، دعا و کرامت آن حضرت نقل شده است؛ پاسخ‌گویی به پرسش‌های پیچیده، گره‌گشایی از مشکلات مؤمنان و توجه ویژه به نیازمندان، از جمله جلوه‌هایی است که در روایت‌های مربوط به سیره امام حسن عسکری(ع) مورد توجه قرار گرفته است.

میلاد امام حسن عسکری(ع) فرصتی برای بازگشت به معارف اهل‌بیت(ع)

وی ادامه داد: آنچه در زندگی امام حسن عسکری(ع) بیش از هر چیز اهمیت دارد، تنها نقل یک کرامت نیست؛ بلکه سبک زندگی و رفتار ایشان است که بر پایه ایمان، اخلاق، صبر، عبادت و خدمت به مردم شکل گرفته بود.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه همچنین جایگاه امام حسن عسکری(ع) را در سلسله امامت شیعیان بسیار مهم دانست و گفت: امام یازدهم(ع) علاوه بر جایگاه رفیع علمی و معنوی، پدر بزرگوار حضرت امام مهدی(عج) هستند و از این منظر نیز نقش مهمی در تداوم سلسله امامت و فرهنگ مهدویت دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میلاد امام حسن عسکری(ع) تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازگشت به معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت اخلاق و معنویت و بهره‌گیری از سیره امامی است که زندگی خود را در مسیر هدایت و خدمت به بندگان خدا سپری کرد.