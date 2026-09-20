افت شاخص کل بورس؛ بیش از ۱۵۷ هزار واحد کاهش در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیریت اطلاعات بازار سرمایه، معاملات امروز بازار سهام با افت قابلتوجه شاخصها همراه شد. بر اساس دادههای بهروزشده بازار در پایان معاملات، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی معادل افت حدود ۲.۲ درصدی، در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۱۱ واحدی قرار گرفت که نشاندهنده روند منفی بازار سرمایه است.
در همین حال، شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۴۰ هزار و ۴۴۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۹۴۶ هزار و ۳۲۸ واحد رسید. افت همزمان این دو شاخص بیانگر آن است که روند نزولی بازار تنها به سهمهای بزرگ و شاخصساز محدود نبوده و طیف گستردهای از نمادها در این افت مشارکت داشتهاند.
بر اساس این گزارش، ارزش بازار سرمایه به رقم چشمگیر ۲۱۱ هزار و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع ارزش معاملات نیز در این روز به ۴۵۲ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان بالغ شد که نشاندهنده فعالیت قابلتوجه در بازار است، هرچند با افت شاخصها همراه بود.
علاوه بر این، در این روز معاملاتی تعداد ۹۱۱ هزار و ۱۷۷ معامله در بازار سهام به ثبت رسید و حجم معاملات نیز به ۶۸ میلیارد و ۴۳۱ میلیون برگه سهم رسید. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار افت شاخصها، میتواند نشاندهنده فشار فروش و خروج نقدینگی از برخی نمادها باشد.
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