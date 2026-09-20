طرح توسعه بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ طرح توسعه خدمات درمانی در مجاورت بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز با هدف گسترش دسترسی به خدمات تخصصی سلامت و با مشارکت خیران صبح یکشنبه ۲۹ شهریورماه همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از نیکوکاران حوزه سلامت آغاز شد.

علی‌اکبر رامجردی مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس در این مراسم با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، گفت: بیمارستان مادر و کودک غدیر در اواسط دهه ۸۰ با مشارکت جمعی از نیکوکاران به مجموعه درمانی شیراز اضافه شد و با گذشت سال‌ها، اجرای طرح توسعه‌ای برای این مرکز ضرورت پیدا کرده است.

وی افزود: طرح توسعه خدمات محور در زمین اهدایی بانو سیمین‌دخت مدرسی به مساحت ۶ هزار مترمربع در مجاورت بیمارستان مادر و کودک غدیر احداث می‌شود.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس با قدردانی از همراهی مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، گفت: در بیمارستان مادر و کودک غدیر اعمال جراحی پیشرفته‌ای انجام می‌شود و خیران در ثمرات معنوی و اجتماعی این خدمات سهیم هستند.

معافیت ۱۳۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس حمایت مدیریت شهری شیراز از اجرای این طرح را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری شیراز از دریافت ۱۳۰ میلیارد تومان عوارض تغییر کاربری این پروژه در قالب تفاهم‌نامه صرف‌نظر کرده است.

رامجردی ادامه داد: طرح توسعه خدمات محور با تمرکز بر ارائه خدمات درمانگاهی، ژنتیک و باروری احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای احداث طرح توسعه و پارکینگ بیمارستان مادر و کودک غدیر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: این اعتبار با همراهی نیکوکاران تأمین خواهد شد.

انجام ۲۰ هزار عمل جراحی در یک سال در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز

محمدرضا پنجه‌شاهین رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز نیز در این مراسم با اشاره به روند توسعه خدمات این مرکز درمانی اظهار کرد: بیمارستان مادر و کودک غدیر با همت نیکوکاران و تلاش مجمع خیرین تأمین سلامت فارس به بهره‌برداری رسید و فعالیت خود را با ۸۲ تخت آغاز کرد.

وی افزود: این بیمارستان امروز با حضور استادان برجسته کشور به یکی از مراکز معتبر درمانی منطقه تبدیل شده است.

رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز با اشاره به حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای حضور استادان در این بیمارستان گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار عمل جراحی و ۱۳ هزار ویزیت در بیمارستان مادر و کودک غدیر انجام شده است.

وی ادامه داد: درمان ناباروری و IVF، جراحی‌های لاپاراسکوپی، جراحی سرطان و دیگر خدمات پیشرفته درمانی در این مرکز ارائه می‌شود.

خدمات تخصصی در کنار آموزش فوق‌تخصصی

پنجه‌شاهین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی بیمارستان مادر و کودک غدیر گفت: این مرکز درمانی در کنار ارائه خدمات تخصصی، در حوزه آموزش‌های فوق‌تخصصی نیز فعالیت‌های شاخصی دارد.

وی اضافه کرد: سال گذشته و پس از بروز مشکل برای بیمارستان زینبیه، بخشی از بیماران این مرکز به بیمارستان مادر و کودک غدیر منتقل شدند و با پشتوانه خیران، خدمات درمانی با تعرفه دولتی به آنها ارائه شد.

رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر اجرای طرح توسعه را برای پاسخگویی بهتر به نیازهای درمانی ضروری دانست و گفت: با توسعه زیرساخت‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تری به بیماران ارائه کرد.