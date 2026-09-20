به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، مجموعه‌ای از پیشنهادهای کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از پیشنهادهای نامگذاری و تغییر نام معابر به تصویب رسید.

احد صادقی، رئیس کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم فرشی، متخلص به «غمخوار»، شاعر و پیرغلام اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت توجه به نام و یاد چهره‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تأکید کرد.

در ادامه، پیشنهادهای مربوط به نامگذاری و تغییر نام معابر مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس مصوبات شورا، خیابان جدیدالاحداث در امتداد خیابان معراج در ضلع شرقی میدان توحید، با عنوان «معراج شرقی» یا به نام شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی مطرح شد و اعضای شورا در نهایت با نامگذاری آن موافقت کردند.

همچنین تغییر نام کوچه شقایق در منطقه ۳، محل سکونت خانواده شهید رضا محرمی، به نام این شهید به تصویب رسید.

تغییر نام کوچه نسیم ۱۱ در منطقه ۵ نیز در دستور کار قرار گرفت که با توجه به درخواست ساکنان و استشهاد ارائه‌شده از سوی اهالی، موضوع تغییر نام خیابان کاج نیز مطرح و مورد موافقت شورا قرار گرفت.

نامگذاری میدان واقع در شهرک باغمیشه به نام شهید میثم صادقی، تغییر نام کوی کشاورزی به نام شهید حبیب فرشباف و تغییر نام کوچه نسیم در منطقه ۳ به نام شهید جواد نجفیان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین کوچه میرزایی در محدوده ارم، خیابان کوثر شرقی، به نام شهید جعفر نامور آرپالیق نامگذاری شد و کوچه ۶ متری واقع در رشدیه، روبه‌روی پاساژ رشدیه، نیز عنوان «نیکان» گرفت.

در ادامه، بن‌بست بی‌نام واقع در خیابان شهید حیدری، نظام پزشکی دوم، به نام «بهشت» و بن‌بست دیگری در کوی میخک، راه‌آهن، به نام «معلم» نامگذاری شد.

بن‌بست بی‌نام دیگری در کوی میخک نیز با عنوان «بنفشه» نامگذاری شد و تغییر نام خیابان کشاورز به نام شهید علی‌اکبر سخنور، بن‌بست محدوده کوی شهید تاروردی در بزرگراه توانیر به «گل مریم» و خیابان نفت به نام شهید خلیل باستانیان به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین پیشنهاد تغییر نام خیابان جدیدالاحداث ملازینال در محدوده بازار سیاه، جنب مدرسه حضرت سکینه، به نام شهید صابرعلی ندائی با پیشنهاد علی راستی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، مطرح و تصویب شد.

نامگذاری یکی از میادین یا معابر شهری به نام شهدای میدان میناب، نامگذاری خیابان سعدی در محدوده ابوریحان به نام شهید خلبان مهدی فیروزمند، تغییر نام کوچه المهدی به نام شهید مهدی همتی، تغییر نام کوچه سهند جنوبی به نام شهید یوسف زمانی و تغییر نام کوچه معروف به حاج یوسف نانوا به نام شهید اسلام میرزایی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تأکید بر استفاده از واژه‌های بومی

در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد تغییر نام کوی خلیل‌آباد به «مادر» مورد بررسی قرار گرفت که اعضای شورا با این عنوان موافقت نکردند و بر استفاده از واژه بومی «آنا» به جای آن تأکید کردند.

در این بخش، برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی استان، بر استفاده از نیروها و مجریان بومی در برنامه‌هایی که با عنوان آذربایجان تولید می‌شوند تأکید کرد.

وی حفظ زبان و فرهنگ منطقه را نیازمند توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی دانست و نسبت به استفاده نادرست یا تمسخرآمیز از واژه‌های ترکی در برخی برنامه‌ها انتقاد کرد.

چمنی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز بر ظرفیت‌های موجود در استان تأکید کرد و بهره‌گیری از مجریان و عوامل بومی در برنامه‌های مرتبط با آذربایجان را ضروری دانست.

ضرورت حفظ نام تاریخی محلات تبریز

در ادامه جلسه، حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی پیشنهاد کرد در کنار نام جدید معابر، عنوان تاریخی و قدیمی محلات نیز در تابلوهای شهری درج شود تا تغییر نام معابر موجب از بین رفتن هویت تاریخی محلات نشود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از پیشینه محلات قدیمی تبریز، اظهار کرد: نام تاریخی محلات باید در کنار عنوان جدید آنها در تابلوهای شهری درج شود تا پیوند میان نام‌های امروزی و هویت تاریخی محلات حفظ شود.

این عضو شورای شهر تبریز همچنین نسبت به تلفظ نادرست برخی نام‌های تاریخی محلات در رسانه‌ها انتقاد کرد و «تپلی‌باغ» را نمونه‌ای از محلات دارای پیشینه و هویت تاریخی دانست که باید نام آن به شکل صحیح حفظ و استفاده شود.

برگی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود تابلوهای راهنمای شهری در برخی نقاط تبریز را مورد توجه قرار داد و بر افزایش تابلوهای مسیرنما در معابر پرتردد تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد مسیرهای پرتردد به شکل دقیق و تفکیک‌شده علامت‌گذاری شوند تا رانندگان پیش از رسیدن به مقصد، امکان انتخاب مسیر مناسب را داشته باشند.

مصوبات کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر تبریز پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به شهرداری مناطق مربوطه ابلاغ خواهد شد.